港聞

港聞二

灣區禁毒峰會 鄧炳強：三地需合作聯防

【明報專訊】香港禁毒常務委員會成立60周年，昨與保安局禁毒處舉辦「粵港澳大灣區禁毒高峰會」，邀請300名香港與內地、澳門等禁毒專家交流禁毒工作。保安局長鄧炳強致辭稱，全球化下打擊毒品不可「單打獨鬥」，需社會各界及三地執法部門共同合作，形成區域聯防及抗毒防線。國家禁毒委員會常務副秘書長兼公安部禁毒局長魏曉軍稱，大灣區為販毒集團「覬覦之地」，三地須有更高效聯合執法機制。

首屆高峰會昨於灣仔警察總部舉行，與會者包括粵港澳執法部門、禁毒專家、學者及新加坡代表，除有專題論壇及邀請青年共同發表聯合禁毒宣言，三地均有代表就禁毒議題演講。鄧炳強表示，香港海關與內地海關、公安禁毒部門過去3年展開「雲戰──斷流」聯合緝毒行動，打擊有犯罪集團於境外遙控香港與內地物流的跨國販毒活動，共檢獲約6.5公噸毒品及拘捕123人；此外，粵港澳去年採取不同聯合行動，破獲23宗毒品案件，截獲逾2.2公噸毒品，拘捕近100人。

公安部倡建聯合執法機制

鄧炳強形容，三地「同飲一江水、同是一家人」，引述「世界禁毒先驅」林則徐對聯「海納百川，有容乃大；壁立千仞，無欲則剛」，粵港澳應保持開放態度合作並做好禁毒工作。他又建議，執法部門可借助人工智能與大數據分析，提升蒐集情報效率及口岸檢查準確度，甚或利用無人機或機械人巡邏。

魏曉軍表示，內地與港澳過去一年半聯合偵破151宗毒品案件，拘捕512人，搜獲14.4噸毒品。他說，大灣區經濟發達、交通便利且開放程度高，成為國際販毒集團作毒品輸入及中轉集散的「覬覦之地」，期望三地執法部門樹立「禁毒一盤棋」思想，保持協作關係，同時構建更高效聯合執法機制，以打擊跨境毒品犯罪。

澳門警察總局長梁文昌稱，隨着港珠澳大橋連通三地及多項便利通關與跨境交通措施落實，粵港澳的人貨流動增長，但同時跨境毒品犯罪手法愈趨隱蔽及複雜。他形容高峰會成為契機，助各方坦誠交流並打破現有溝通機制中障礙，使三地動態情報互換、聯合執法行動更高效。

