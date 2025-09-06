明報新聞網
港聞

港聞二

機局推轉機客免費遊 逛街市、黃大仙祠 停候逾7小時可報名 傍晚團訪西九睇星光夜景

【明報專訊】轉機旅客很多時需在機場等數小時。機管局昨起與Trip.com合作，為需在港等候轉機逾7小時的旅客推出免費本地遊，設3款行程，現先開放兩款，包括中午出發往深水埗北河街市及黃大仙祠的體驗團，以及傍晚往西九文化區和星光大道的維港夜景團，12月起會再增設早上出發的迪欣湖及馬灣村風景團。旅客即日起可在Trip.com預約或即場在機場櫃位報名。機管局及Trip.com期望今次「免費中轉遊」體驗可加深旅客對香港的認識及興趣，吸引他們再訪港。

1人成行 12月增迪欣湖馬灣團

「免費中轉遊」全程約4小時，其中兩小時為交通接送，行程中兩個景點各自逗留約45分鐘至1小時，不包括用膳，會有本地導遊視乎需求以英文、普通話和廣東話介紹。推行初期每款行程每日一團，旅客可在Trip.com預約未來3個月出發日子 ，每團上限20人，每團設5個網上名額，其餘名額供旅客在機場櫃枱即場報名，先到先得。行程結束後，參加者會獲發機場快速通行證重返禁區，方便接駁後續航班。

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘稱，公司過去一年在北京首都及上海浦東機場已推出同類服務，至今已有1.4萬名旅客參加，今次擴展至香港機場，營運成本繼續由公司全額承擔，期望可助推廣香港。葉稱，旅客若經Trip.com訂機票並經港轉機，會獲提醒通知可報名免費中轉遊，暫未預計有多少人參與，每日團數若反應熱烈會再加開，會持續蒐集意見。

翻查資料，新加坡樟宜機場亦有為需逗留5.5至24小時的轉機客提供免費觀光團，設4款行程，前往魚尾獅雕像、聖淘沙、新加坡河等景點，每款行程在景點遊覽時間共2.5小時，遊客另可付費升級體驗，坐巡遊車及遊船河等。

局方：日5萬轉機 三成長候

機管局航空樞紐發展總監方瑞文稱，香港每日有約5萬名轉機客，當中需等7小時的轉機客佔約三成，局方於是與Trip.com合作，因應轉機航班高峰時間設計出多款行程，形容每團各有特色，如往黃大仙及深水埗可體驗老香港情懷、西九及尖沙嘴團可看夜景，稍後啟動的大嶼山團則可看湖光山色。局方表示，免費中轉遊現屬起步階段，日後會繼續擴展，期望措施可吸引旅客再訪港，協力推動本地經濟，亦相信有助推動更多旅客來港轉機，正與航空公司及零售商等商討合作。

每團兩景點 共留兩小時

本港「免費中轉遊」行程在景點逗留時間僅約2小時，被問到對旅客是否有吸引力，葉卓銘形容以體驗為主，方瑞文則解釋設計行程時亦考慮到旅客需預留提早2.5小時回機場安檢。至於將來中轉遊會否改收費，葉稱會先專注做好體驗。

首個免費中轉遊行程昨午出發往黃大仙及深水埗，來自英國倫敦的轉機客Pablo為該團唯一旅客。他前晚從北京抵港，留港至昨晚再轉機往寧波，經Trip.com訂機票時留意到下午有免費團，故報名參加。Pablo因工作需要已數次來港及在港轉機，但一直未有時間好好遊覽香港，而香港是個節奏緊湊的城市，本以為要在港待一周才能深入了解，很高興現時有機會可趁等轉機的時間透過本地遊認識香港。他從未到過黃大仙及深水埗，期待參加後可更了解本地文化。

相關字詞﹕Trip.com 機管局 轉機 轉機客

