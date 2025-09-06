明報新聞網
九市速遞：通力拓灣區電梯維護市場 前海設南方總部 提高產業智能數碼化

【明報專訊】芬蘭的國際知名升降機及扶手梯（以下統稱電梯）供應商通力集團，上月底與前海管理局簽訂戰略合作，包括於深圳設立南方總部、研發中心和智慧物流與裝配中心。通力集團執行副總裁、大中華區總裁包嘉峰表示，南方總部將聚焦粵港澳的電梯維護保養及更換改造市場，並透過研發中心和物流中心提高產業智能化、數碼化應用及配送速度。

明報記者 陳子凌

通力在香港已有45年歷史，進軍內地市場亦有29年，現時內地10座最高建築中，一半是通力客戶。 包嘉峰指出，房地產市場調整背景下，電梯市場的新增空間愈來愈有限，另一方面，據公司評估，中國目前在用電梯約1100萬台，其中運行超過15年，被認定為「老舊」的電梯比例約10%並持續上升，「因此，電梯的更新改造是未來強勁的需求」，而在全國當中，大灣區致力於快速建設發展世界級城市群，城市更新與智慧城市建設對定制化電梯的更換改造及智能電梯維護保養服務需求都會快速增加。

老舊電梯比例續升 更新需求勁

另外，依托深圳科創氛圍，通力建設的研發中心將專注於電梯前沿技術，包括更高效安全且低干擾的個性化電梯改造方案；提供數碼化維護保養服務，借助物聯網、大數據等技術提高大廈物業管理流程。此外，通力電梯配備的「能量反饋」機制，電梯下行時產生的能量可回輸至樓宇電網，既環保亦降電費；維護方面採用的「預測性維保服務」，利用人工智能和大數據分析預先識別潛在故障，確保維持產品最佳性能，能減少設備故障與維修。

智慧物流中心 送港時間縮20%

智慧物流與裝配中心則有助提升服務粵港澳客戶的效率，例如香港客戶所需的設備與組件，預計配送時間將縮短20%。通力集團大中華區大灣區高級副總裁兼香港董事總經理謝佶雋指出，南方總部可為香港市場帶來更多創新解決方案，更高效快捷改善香港老舊樓宇更新，同時香港電梯行業有非常成熟的服務體系和營運規範，這對內地市場同樣具有借鑑意義，有助於通力持續提升營運水平，開拓粵港澳市場。

通力的南方總部將設於前海，預計明年初正式啟用，聯合深鐵集團和萬科集團打造的智慧物流與裝配中心則預計今年10月可投入營運。

