港聞

港聞二

升空慶生變落空 購票入場者促回水

【明報專訊】香港首個熱氣球節開鑼即「甩轆」，原定載客的「熱氣球繫留定點飛體驗」因未獲政府批准而取消。有家長昨日原擬坐熱氣球為兒子慶生，入場後經記者訪問才知活動取消，「不知如何跟兒子交代」；有市民形容活動「有啲伏」，要求大會「回水」。主辦方昨就事件致歉，提出補償方案。本報昨向消委會查詢有否接獲投訴，正待回覆。

主辦方致歉 提補償方案

主辦方昨晚就事件致歉，稱將讓購票人士在熱氣球節任何一天於相應時段免費入場，所有門票限額外入場一次。主辦方說活動經多年籌備，旨在為市民提供最專業及安全體驗，但「如我們網站所述，有關體驗仍需視乎政府部門批准及天氣許可方可進行，並需另外購票」。

昨日入場原打算體驗熱氣球升空的葉小姐，一家五口花逾2000元購入場票，更特意請假為兒子慶生，得悉未能坐熱氣球大感失望，直言與期望有很大落差，批評大會從未通知入場人士活動取消。她又提到，大會無為入場人士提供手帶等識別安排，離場後不能再進場，直言門票不便宜、節目不豐富，冀大會退票。

杜氏夫婦花逾千元入場，得悉體驗活動取消後，斥大會安排不當，活動「有啲伏」，要求「回水」。杜太稱昨午4時半到場，「一個熱氣球都唔見」，亦不滿場內娛樂設施少，唯一有冷氣的地方只供VIP進入，但她仍會觀賞現場音樂會，「睇埋容祖兒先走」。

市民何小姐昨日接受「Yahoo新聞」訪問，批評主辦方未獲政府相關批准便舉辦活動售票，亦不滿工作人員向她說不能退錢但可繼續玩，「玩乜嘢？入到去係咁買嘢消費，買雪糕食？」

