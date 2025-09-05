政府指風險顯著 熱氣球節禁載客 開幕前夕獲娛樂牌 大會下午宣布「定點飛」取消

根據大會節目時間表，原定昨午5時會有熱氣球登場及熱氣球繫留定點飛體驗，但本報記者昨午4時到場發現，先後有警方及食環署人員到場視察，未見大會準備熱氣球；一個多小時後大會始準備展示未充氣的熱氣球，並公布未能讓公眾乘坐，6時許陸續為熱氣球加熱充氣。

「正努力磋商」 主辦方：年初已申請

主辦方盛事（亞洲）營運總監陳佩君稱，政府批出的臨時公眾娛樂場所牌照暫未容許公眾登上熱氣球，只准持牌專業飛行技術人員乘坐。她說，大會今年初向政府申請所有相關牌照，但娛樂場所牌要待場地完成搭建後，再讓相關部門現場檢測。她稱昨日在「最後的努力」後，政府中午才批出牌照，遺憾公眾未能登上熱氣球，強調正努力與政府磋商。她提到，活動已籌備8年，其間不斷與政府磋商。

政府發言人昨晚回應事件稱，主辦方上月20日曾舉行實地熱氣球測試，效果未如理想，各部門觀察到熱氣球運作極受風力及風向影響，現場曾出現難以穩定控制的情况，安全風險顯著；主辦方前日再測試，相關部門考慮公眾安全情况下批准熱氣球展示，但考慮到無足夠時間再做載客測試以評估安全性，故有關批准不包括載客。

據了解，民航處上月20日到場檢視，當日主辦方未有安排測試大型熱氣球，只測試3個小型熱氣球，惟氣球易受風力影響；相關部門原定周二（2日）再到場檢視，惟主辦方邀請來自英國的熱氣球專家未及抵港，未能測試，要延至前日舉行，惟最終不准載客。政府消息人士說：「經過（埃及）樂蜀（熱氣球意外）事件，我哋要好小心！」

政府發言人強調，熱氣球節是商業活動，非由政府主辦、協辦或資助，活動內容由主辦機構設計落實，主辦方向政府表示會舉辦熱氣球活動後，各部門透過多次會議與主辦方溝通，提供專業意見、各項申請所需牌照及許可的細則和要求，以及參與實地熱氣球升降示範等，強調審批過程將安全放在首位，同時協助活動順利舉行。

旅發局「活動專頁」 熱氣球節資訊消失

食環署回覆本報查詢表示，署方7月8日接獲申請後一直與申請人保持聯絡，並徵詢各相關部門；昨日收到申請人提交所需資料，確認遵辦所有發牌條件，該署收到相關部門意見後即到場巡察，批准牌照申請。有關熱氣球飛行及載客事宜，該署稱由其他部門負責審批及發出許可。

熱氣球節活動的資訊昨午仍載列於旅發局網站「香港活動及節慶」專頁，昨晚已從專頁消失。