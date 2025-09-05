主體規管法例下周首讀 車齡鬆至12年 網約車司機須為車主 違者罰1萬

料明年第三季可申 第四季營運

局方預計明年第三季開放3類牌照申請，第四季有結果，首批持牌平台最快第四季內開始營運。

運物局昨向政府提交草案文件，提出網約車須有「車輛許可證」、司機須有網約車「駕駛許可證」、 車輛及司機只可經持牌網約平台提供服務，3類牌照均不可轉讓。違反上述3項要求者，首次定罪可罰1萬元及監禁6個月，再犯增至罰2.5萬元及監禁一年，網約車司機證及網約車證亦可被撤銷。視乎嚴重程度，違規司機駕駛執照亦可撤銷至少12個月。

近日網約平台屢現內地黑工司機。政府昨提出的草案加入新條款，稱為避免網約車牌被炒賣及保障市民安全和權益，只有個人名義登記私家車才可申請網約車牌，任由他人駕駛或駕駛他人的網約車載客，可罰款1萬元。

車輛規管方面，草案取消7年「入場門檻」，放寬至每次申請時車齡須低於12年；網約車營運時需在擋風玻璃等位置清晰展示標記。

無牌駕平台欠審查 罰1萬起

司機資格方面，草案列明須為年滿21歲香港永久居民，局方將合併的士及網約車司機牌照筆試，通過者可透過選擇修習的士或網約車職前課程取得相關牌照，的士司機可免試申請網約車司機牌。

針對平台，草案建議直接調配車輛和司機的一般平台及聚合平台均須領牌，無牌平台可罰款100萬元及監禁12個月。平台並須負責審查司機及車輛是否持合規牌證，違者首次定罪可監禁6個月，並就每一違規車及司機罰款1萬元；如平台無確保車主是司機亦罰款1萬元。

明年訂數量 賦權署長定分派方法

當局稱明年上半年制定附屬法例時訂明網約車數量，運輸署長會採用適當分派方法決定網約車牌申請。早前有意見擔心網約平台間會發起割喉式減價，文件稱「政府有權在有需要的情况下，規管收費安排」。

實政圓桌立法會議員田北辰歡迎放寬網約車車齡，料增加供應，但司機須為車主有利有弊，好處可避免轉租，亦導致網約車不能24小時車盡其用，供應會減少。田建議以抽籤方式發出網約車牌，日後網約車司機每次接單前均須人臉識別。

田北辰倡抽籤 接單前人臉識別

Uber昨稱，支持條例草案內容及政策方向，樂見至今進展，期待繼續與政府及相關持份者商討規管。

另外，政府亦建議修例加強打擊白牌車，司機首次定罪駕駛執照可被撤銷最少1年、最多3年；另亦建議若車輛涉相關罪行，即使未能辨識涉事司機而未能檢控司機，仍能暫時吊銷車輛牌照及將車輛移交署長保管6個月。

