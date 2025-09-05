明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

主體規管法例下周首讀 車齡鬆至12年 網約車司機須為車主 違者罰1萬

【明報專訊】網約車規管主體法例條例草案昨出爐，下周三（10日）交予立法會首讀。草案與政府7月公布時初步方案相若，網約車司機、車輛及平台均須領牌，但放寬車齡限制，由原本擬議申請牌照或續期時車齡不可超過7年放寬至低於12年。另亦加新條款，網約車不可出租，只可由登記車主本人當司機，違規車主司機及平台均須罰款最少1萬元。至於網約車數量上限，運物局稱留待明年上半年以附屬法例形式處理，屆時會訂明數目上限，法例賦權運輸署長採用適當分派方法決定網約車牌申請。

料明年第三季可申 第四季營運

局方預計明年第三季開放3類牌照申請，第四季有結果，首批持牌平台最快第四季內開始營運。

運物局昨向政府提交草案文件，提出網約車須有「車輛許可證」、司機須有網約車「駕駛許可證」、 車輛及司機只可經持牌網約平台提供服務，3類牌照均不可轉讓。違反上述3項要求者，首次定罪可罰1萬元及監禁6個月，再犯增至罰2.5萬元及監禁一年，網約車司機證及網約車證亦可被撤銷。視乎嚴重程度，違規司機駕駛執照亦可撤銷至少12個月。

近日網約平台屢現內地黑工司機。政府昨提出的草案加入新條款，稱為避免網約車牌被炒賣及保障市民安全和權益，只有個人名義登記私家車才可申請網約車牌，任由他人駕駛或駕駛他人的網約車載客，可罰款1萬元。

車輛規管方面，草案取消7年「入場門檻」，放寬至每次申請時車齡須低於12年；網約車營運時需在擋風玻璃等位置清晰展示標記。

無牌駕平台欠審查 罰1萬起

司機資格方面，草案列明須為年滿21歲香港永久居民，局方將合併的士及網約車司機牌照筆試，通過者可透過選擇修習的士或網約車職前課程取得相關牌照，的士司機可免試申請網約車司機牌。

針對平台，草案建議直接調配車輛和司機的一般平台及聚合平台均須領牌，無牌平台可罰款100萬元及監禁12個月。平台並須負責審查司機及車輛是否持合規牌證，違者首次定罪可監禁6個月，並就每一違規車及司機罰款1萬元；如平台無確保車主是司機亦罰款1萬元。

明年訂數量 賦權署長定分派方法

當局稱明年上半年制定附屬法例時訂明網約車數量，運輸署長會採用適當分派方法決定網約車牌申請。早前有意見擔心網約平台間會發起割喉式減價，文件稱「政府有權在有需要的情况下，規管收費安排」。

實政圓桌立法會議員田北辰歡迎放寬網約車車齡，料增加供應，但司機須為車主有利有弊，好處可避免轉租，亦導致網約車不能24小時車盡其用，供應會減少。田建議以抽籤方式發出網約車牌，日後網約車司機每次接單前均須人臉識別。

田北辰倡抽籤 接單前人臉識別

Uber昨稱，支持條例草案內容及政策方向，樂見至今進展，期待繼續與政府及相關持份者商討規管。

另外，政府亦建議修例加強打擊白牌車，司機首次定罪駕駛執照可被撤銷最少1年、最多3年；另亦建議若車輛涉相關罪行，即使未能辨識涉事司機而未能檢控司機，仍能暫時吊銷車輛牌照及將車輛移交署長保管6個月。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕運輸及物流局 網約車平台 網約車

上 / 下一篇新聞