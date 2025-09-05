北區健康中心冷氣分判 介紹入職收賄30萬 一囚一緩刑

兩認罪工人稱為保工作

涉案工頭11月再訊

被告依次為62歲的大地科聯企業有限公司前工頭翁送群、何漢基（54歲，前工人）、謝樹康（65歲，前工人）。翁與何同被控兩項串謀代理人接受利益罪，翁與謝同被控另一項串謀代理人接受利益罪。何及謝各承認被控的罪名。

翁另被控兩項代理人接受利益罪。梁官將翁的案件押後至11月27日再訊，以待翁索取法律意見，翁續准保釋。

辯方為何、謝兩人求情時指出，工程項目的工人大多需獲熟人介紹，而何作為普通工人，在進入圈子後只想保住工作，同時希望把工作介紹給朋友。辯方續稱，加上翁是把何「帶入行」的人，何為報恩「愚忠」地犯案。辯方稱，謝患「三高」等疾病。

梁官稱，理解何想在疫情時保住工作，天真地以為可聽取前輩的說話，即使何沒任何犯罪得益，但其行為是地盤中常見的剝削，決定判處他監禁6個月但緩刑2年，並罰款3萬元；而謝則有犯罪得益，考慮他願向公司賠償，故以監禁12周為量刑起點，經認罪及酌情減刑後，判囚7周。

何及謝同意的案情指出，大地科聯在2022年12月至2024年2月是醫管局北區社區健康中心暨福利設施大樓發展項目的空氣調節系統安裝分判商。大地科聯工人何及謝協助介紹工人入職，兩人串謀其他被告向工人收回佣，而何也有向其他人支付回佣。

【案件編號：FLCC 1301/25】