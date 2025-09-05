黑工陪拍化妝攝影 入境處放蛇拘10人

5黑工囚兩月 兩港人涉教唆

入境處在網上發現有內地攝影師及化妝師在社交媒體宣傳可在本港提供服務，並以廉價收費吸引港人顧客。入境處於社交平台放蛇喬裝顧客，查詢並預訂相關服務，分別於上月20至21日及本月2至3日共拘捕10人，其中1男7女為非法勞工，年齡19至39歲，包括4名攝影師及4名化妝師，他們均以旅客身分入境香港。入境處另拘捕兩名港人，分別以攝影師及化妝師身分與兩名被捕黑工合作提供服務，兩人涉嫌協助及教唆違反逗留條件被捕。

活躍主題公園 幫襯有刑責

被捕內地攝影師每次收費由300至2000元，主要於熱門景點、主題樂園及海濱公園為客人攝影。當中有攝影師聲稱已購買主題樂園年票，可與客人入場提供「陪拍」攝影服務。入境處表示，陪拍服務如涉及聘請非本地居民，僱用及購買服務者亦可能負上刑責。

被捕內地化妝師每次收費80至數百元，部分化妝師租用酒店房間作為臨時化妝間，為舉行婚禮或參加大型活動的客人化妝。行動中，入境處亦檢獲被捕人的攝影器材、道具、化妝用品及電話等證物。