港聞

港聞二

黑工陪拍化妝攝影 入境處放蛇拘10人

【明報專訊】入境處打擊內地攝影師及化妝師來港非法工作，過去兩周採取連串行動，共拘捕8名內地人及2名本港居民，其中7名非法勞工已被起訴違反逗留條件，當中5人被判監兩個月。

5黑工囚兩月 兩港人涉教唆

入境處在網上發現有內地攝影師及化妝師在社交媒體宣傳可在本港提供服務，並以廉價收費吸引港人顧客。入境處於社交平台放蛇喬裝顧客，查詢並預訂相關服務，分別於上月20至21日及本月2至3日共拘捕10人，其中1男7女為非法勞工，年齡19至39歲，包括4名攝影師及4名化妝師，他們均以旅客身分入境香港。入境處另拘捕兩名港人，分別以攝影師及化妝師身分與兩名被捕黑工合作提供服務，兩人涉嫌協助及教唆違反逗留條件被捕。

活躍主題公園 幫襯有刑責

被捕內地攝影師每次收費由300至2000元，主要於熱門景點、主題樂園及海濱公園為客人攝影。當中有攝影師聲稱已購買主題樂園年票，可與客人入場提供「陪拍」攝影服務。入境處表示，陪拍服務如涉及聘請非本地居民，僱用及購買服務者亦可能負上刑責。

被捕內地化妝師每次收費80至數百元，部分化妝師租用酒店房間作為臨時化妝間，為舉行婚禮或參加大型活動的客人化妝。行動中，入境處亦檢獲被捕人的攝影器材、道具、化妝用品及電話等證物。

主體規管法例下周首讀 車齡鬆至12年 網約車司機須為車主 違者罰1萬
主體規管法例下周首讀 車齡鬆至12年 網約車司機須為車主 違者罰1萬
稱兼限牌數礙供應 網約車司機倡准多一人「共揸」
稱兼限牌數礙供應 網約車司機倡准多一人「共揸」
1月起搭巴士須繫安全帶 新登記車須安裝
1月起搭巴士須繫安全帶 新登記車須安裝
政府指風險顯著 熱氣球節禁載客 開幕前夕獲娛樂牌 大會下午宣布「定點飛」取消
政府指風險顯著 熱氣球節禁載客 開幕前夕獲娛樂牌 大會下午宣布「定點飛」取消
升空慶生變落空 購票入場者促回水
升空慶生變落空 購票入場者促回水
房協擬增資助出售屋 調高三房比例 凌嘉勤：科技城牛潭尾計劃建安置邨
房協擬增資助出售屋 調高三房比例 凌嘉勤：科技城牛潭尾計劃建安置邨
建屋現金流受壓 換承建商「似打仗」
建屋現金流受壓 換承建商「似打仗」
富戶政策7年收170單位 試用AI查貴車
富戶政策7年收170單位 試用AI查貴車
市建局呎價1.87萬西營盤收樓 6年減兩成
市建局呎價1.87萬西營盤收樓 6年減兩成
官指無關病情 自閉男Telegram煽惑襲擊裁罪成
官指無關病情 自閉男Telegram煽惑襲擊裁罪成
「空姐靚」影裙底 地勤判社服
「空姐靚」影裙底 地勤判社服
M+希克藏品新展 觸中國時政盼引共鳴
M+希克藏品新展 觸中國時政盼引共鳴
西九財赤擴 稱商業未到位 陳智思：勿期望文藝賺錢
西九財赤擴 稱商業未到位 陳智思：勿期望文藝賺錢
疑無安全帶 地盤工7樓墮斃 MiC公屋外牆裝模具出事 勞處令停工
疑無安全帶 地盤工7樓墮斃 MiC公屋外牆裝模具出事 勞處令停工
紮鐵工控姦女 安撫變強暴
紮鐵工控姦女 安撫變強暴
外勞勞處「上課」聽權益 有稱港具需求非搶飯碗
外勞勞處「上課」聽權益 有稱港具需求非搶飯碗
北區健康中心冷氣分判 介紹入職收賄30萬 一囚一緩刑
北區健康中心冷氣分判 介紹入職收賄30萬 一囚一緩刑
潮行GBA：華南菇事
潮行GBA：華南菇事
灣區手記：內捲新高度 ／文：尚東美
灣區手記：內捲新高度 ／文：尚東美
【Emily】李世榮包場請街坊睇《南京照相館》 AI抗戰老兵訪真光 同學生對話
【Emily】李世榮包場請街坊睇《南京照相館》 AI抗戰老兵訪真光 同學生對話
【Emily】山道天橋滑板飛馳 警接報案列投訴
【Emily】山道天橋滑板飛馳 警接報案列投訴
【Emily】石澳道荃錦公路 警下周用無人機捉飈車
【Emily】石澳道荃錦公路 警下周用無人機捉飈車
【Emily】工聯調查：25%適齡未育者考慮生
【Emily】工聯調查：25%適齡未育者考慮生
【Emily】港低空經濟產業 團結基金料2050年達3500億
【Emily】港低空經濟產業 團結基金料2050年達3500億