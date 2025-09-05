明報新聞網
港聞

港聞二

外勞勞處「上課」聽權益 有稱港具需求非搶飯碗

【明報專訊】補充勞工優化計劃自2023年推出至今兩年，按計劃要求，外勞到港須於8星期內出席勞工處的僱傭權益簡介會。勞工處昨於啟德社區會堂舉辦簡介會，現場觀察其中一場有逾200名外勞出席。有外勞稱按僱主要求來「上課」，事前不知內容；也有外勞表示簡介會有助了解自身權益。提到近來社會關注外勞議題，他們均稱無意來「搶飯碗」，來港工作是因香港有人力需求，來港工作工資多一倍。有外勞稱爭議未影響與本地同事的關係。

廚師來港工作 工資較內地倍增

勞工處昨於啟德社區會堂舉辦3場「補充勞工優化計劃」輸入勞工簡介會，其中一場目測有逾200名外勞參與。呂小姐原居廣東，稱因香港工資較高，故來港工作，目前已在港從事侍應逾月。提到簡介會，她說是按僱主要求來「上課」，不清楚內容。與呂小姐同期從廣東到港的廚師張先生表示，在香港與內地做廚師工作範疇相若，但香港工資較內地至少多一倍。

提到近來社會關注外勞議題，憂慮輸入外勞影響本地工人的就業及收入，張先生稱外勞政策是因應香港有人力需求而生，「不能怪責外勞，不是我們來搶工作，是香港有人力需求」。他又說這些爭議未有影響他跟本地同事的關係。呂小姐則補充，「其實都無特別問題，打工都是做好本分」。

「本地人有心怎會找不到工作」

來港從事保安的朱先生在簡介會後受訪稱「不是來搶飯碗」。他相信僱主招聘請不到本地人，才會聘用外勞，他稱，「本地人有心怎會找不到工作」。

在餅店工廠工作的張小姐表示，工廠工時較長，不時要加班，估計本地人或因照顧家庭、小朋友，未必能投身，而她的孩子已入讀大學，相對自由，才能夠來港從事這種工時較長的工作。

有外勞稱按僱主要求來「上課」，但事前不知箇中內容，張小姐則說事前已獲僱主知會是關乎勞工法例及勞工權益，認為參與後更了解自身權益，包括醫療保障。朱先生稱在會上獲得工會資訊及電話，知道有需要時可向工會求助。

