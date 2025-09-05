明報新聞網
港聞

港聞二

紮鐵工控姦女 安撫變強暴

【明報專訊】地盤紮鐵工人涉兩年間先後在香港和內地強姦事發時12至13歲的女兒，他否認兩項強姦罪，案件昨在高院開審。控方開案陳辭指出，被告某天喝醉後把陽具插進事主下體，其間叮囑她不要把事件告知他人，會帶她去玩；翌年事主隨被告回內地，一度情緒低落，事主的胞妹叫被告安撫事主，被告再度強姦她。

8家人同住 被告喝醉夜襲

被告L. J. N.（48歲、地盤工人）被控2023年8月某日在高超道油塘邨某單位強姦女童X；以及2024年6月30日在廣東惠州某單位內強姦X。控辯雙方承認的事實稱，X於2011年出生。

控方開案陳辭指出，事主X於內地出生和就讀小學，2023年7月偕胞妹Z來港定居，與父親、祖父母、胞兄胞妹和叔父叔母同住一單位。翌月某天晚上約10時30分，同睡一房的祖父母已熟睡，X在牀上睡覺時，喝醉的被告回家，他梳洗後挨近X觸摸她胸部，其後將X平躺強姦她，但未能完全將陽具插入。

「唔話畀人聽會帶你去玩」

X感覺疼痛，但過程中沒作聲。隨後被告嘗試將陽具從後插入，在X耳邊說「唔好話畀人聽，第日會帶你同妹妹玩」。翌日被告兌現承諾帶兩姊妹到東涌乘纜車。2024年6月，X與Z隨被告回內地老家，被告與女友在樓上睡，兩姊妹則睡樓下。其間X一度情緒低落，Z着被告安撫她，被告入房後強姦X，X感覺下體有黏液。

7月2日X向相熟男同學透露被告行徑，除外無再告知他人，因擔心被告坐牢會令家庭失去經濟支柱，亦害怕祖母責備。X翌日在男同學陪伴下會見學校社工，報警處理，被告同晚被捕。

【案件編號：HCCC 107/25】

相關字詞﹕高等法院 強姦女兒

