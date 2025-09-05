明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

疑無安全帶 地盤工7樓墮斃 MiC公屋外牆裝模具出事 勞處令停工

【明報專訊】古洞北第19區一期的公營房屋地盤昨早發生致命工業意外，男工人於大廈7樓外牆安裝金屬模具時，疑失足墮下至1樓簷篷重傷昏迷，送院搶救不治。據了解，事主當時沒戴安全帶。房屋署要求承建商提交詳細調查報告以防再有類似事故。承建商有利建築已即時暫停有關工程。

警方昨早10時許接報稱，一名男工人工作期間懷疑從高處墮下平台，同事聽到巨響報警。救援人員接報到場，發現26歲鍾姓事主倒臥平台，頭部受傷昏迷，由救護車送往北區醫院，搶救後證實不治，死因有待驗屍確定。

警方初步調查相信，事主當時在地盤大廈外牆冷氣機台工作時，懷疑意外墮下約15米下平台，案件列作工業意外。事主父親接獲通知趕到醫院了解，親友對事件不欲多談；房屋署高層包括副署長（發展及建築）梁洪偉及助理署長王國興亦有到院了解及慰問家屬。

事主26歲 從事板模工作數年

勞工處高度關注致命意外，稱該工人於興建中樓宇的外牆安裝金屬模具時從高處墮下，送院不治。該處已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤內進行金屬模具裝嵌工序，至承建商已採取適當措施消除有關危害才可復工。

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇對事故深感悲慟，並對板模工作提出安全建議，包括安裝板模時必須佩戴安全帶，將安全帶扣在板模上預設位置及不要爬上護欄工作等。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文要求總承建商、房屋署及相關部門盡快調查及交代意外原因，以免再有同類事故，並要協助家屬渡過難關。據了解，事主從事板模工作數年，去年開始在涉事地盤開工。

房署：檢視其餘房會地盤

房屋署回覆稱，涉事地盤正做上蓋工程。事故後地盤人員已即時召救護車將工友送院，承建商有利建築已即時暫停有關工程，房屋署總建築師及駐地盤人員已立即到達現場及跟進。署方會全力配合勞工處和警方調查，並檢視其他房委會地盤類似工序安全情况、安排與承建商會面、要求承建商提交詳細調查報告等，以防類似事故。署方會根據調查結果適當處分承建商，並已要求承建商即時向涉事工友家屬提供所需協助。 

有利建築稱全力配合有關部門調查，涉事工序已暫停，地盤會全面檢視安全問題，公司將確保事主家屬獲得法例下應有保障，並會提供額外人道協助。

田北辰促檢視「智慧工地」設施

根據有利建築網頁，涉事地盤的合約工程主要包括建造6幢38至40層高住宅樓宇，運用「組裝合成」建築法（MiC）興建共4968個單位，地盤由2023年7月開始施工，預計2026年1月完工，合約總值逾37億元。

立法會議員田北辰稱，涉事公屋地盤理應有「智慧安全工地」系統配套，加上有發展局、房屋署等部門監察，卻無法預防今次相對簡單的意外，將要求政府檢視智慧工地設施有否不足。

相關字詞﹕房屋署 勞工處 安全帶 平台 公營房屋地盤 致命工業意外

上 / 下一篇新聞