疑無安全帶 地盤工7樓墮斃 MiC公屋外牆裝模具出事 勞處令停工

警方昨早10時許接報稱，一名男工人工作期間懷疑從高處墮下平台，同事聽到巨響報警。救援人員接報到場，發現26歲鍾姓事主倒臥平台，頭部受傷昏迷，由救護車送往北區醫院，搶救後證實不治，死因有待驗屍確定。

警方初步調查相信，事主當時在地盤大廈外牆冷氣機台工作時，懷疑意外墮下約15米下平台，案件列作工業意外。事主父親接獲通知趕到醫院了解，親友對事件不欲多談；房屋署高層包括副署長（發展及建築）梁洪偉及助理署長王國興亦有到院了解及慰問家屬。

事主26歲 從事板模工作數年

勞工處高度關注致命意外，稱該工人於興建中樓宇的外牆安裝金屬模具時從高處墮下，送院不治。該處已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤內進行金屬模具裝嵌工序，至承建商已採取適當措施消除有關危害才可復工。

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇對事故深感悲慟，並對板模工作提出安全建議，包括安裝板模時必須佩戴安全帶，將安全帶扣在板模上預設位置及不要爬上護欄工作等。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文要求總承建商、房屋署及相關部門盡快調查及交代意外原因，以免再有同類事故，並要協助家屬渡過難關。據了解，事主從事板模工作數年，去年開始在涉事地盤開工。

房署：檢視其餘房會地盤

房屋署回覆稱，涉事地盤正做上蓋工程。事故後地盤人員已即時召救護車將工友送院，承建商有利建築已即時暫停有關工程，房屋署總建築師及駐地盤人員已立即到達現場及跟進。署方會全力配合勞工處和警方調查，並檢視其他房委會地盤類似工序安全情况、安排與承建商會面、要求承建商提交詳細調查報告等，以防類似事故。署方會根據調查結果適當處分承建商，並已要求承建商即時向涉事工友家屬提供所需協助。

有利建築稱全力配合有關部門調查，涉事工序已暫停，地盤會全面檢視安全問題，公司將確保事主家屬獲得法例下應有保障，並會提供額外人道協助。

田北辰促檢視「智慧工地」設施

根據有利建築網頁，涉事地盤的合約工程主要包括建造6幢38至40層高住宅樓宇，運用「組裝合成」建築法（MiC）興建共4968個單位，地盤由2023年7月開始施工，預計2026年1月完工，合約總值逾37億元。

立法會議員田北辰稱，涉事公屋地盤理應有「智慧安全工地」系統配套，加上有發展局、房屋署等部門監察，卻無法預防今次相對簡單的意外，將要求政府檢視智慧工地設施有否不足。