港聞

港聞二

官指無關病情 自閉男Telegram煽惑襲擊裁罪成

【明報專訊】患自閉症的30歲男子涉於Telegram群組發表「隨機殺狗」等言論，否認煽惑他人普通襲擊等3罪受審，案件昨在區域法院裁決。區院暫委法官崔美霞稱，被告言論文理清晰、法庭不認為他是在精神問題發作下發言，而且他稱會向「炸核酸站」的人付50萬元報酬，顯示他意圖煽惑他人犯罪，裁定被告全部罪成，並將求情及判刑押後至9月25日處理，其間被告還押。

稱50萬報酬「炸核酸站」

被告梁凱富被裁定一項煽惑他人普通襲擊、一項煽惑他人刑事損壞、一項煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪成。辯方在審訊指出，被告患自閉症譜系障礙、注意力不足過動症、間歇性暴怒症。被告辯稱，他擔心政府實行禁閉式檢測會影響其工作，故在情緒影響下發言。控方認為被告已在接受警方調查時招認；辯方爭議被告案發時及受查時受疾病影響，但不獲適當協助。

崔官昨日裁決時稱，被告讀主流學校，大專畢業後在選舉事務處任合約文職工作，曾獲續約，顯示其理解能力無缺陷。

辯：情緒影響 官：針對警員

此外，被告2016年起沒覆診，但仍有上述的學業及工作表現，可見他病情穩定。另外，被告於警誡錄影會面對答如流，懂得使用緘默權，顯示他受查時沒受病情影響。

崔官不認為被告發言屬「一時晦氣」，稱他在不同日子發言，並非個別事件，而且言論有條理、意思完整，認為他不是在疾症發作下發言。崔官表示，根據案發背景，唯一合理推斷是被告言論針對警員，加上他不但邀請他人「炸核酸站」，更指提供50萬元報酬，顯示他意圖煽惑他人犯案，裁定罪成。

根據控方案情，被告分別於2022年2月17、22和23日在群組提及「全民強檢殺到，你唔打狗，狗就會拖你入新屋嶺被人X死」、「邊個去炸一間核酸站，我就俾手足50萬」、「隨機殺狗，唯一出路」。

【案件編號：DCCC 126/23】

