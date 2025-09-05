明報新聞網
市建局呎價1.87萬西營盤收樓 6年減兩成

【明報專訊】市建局昨日向受西營盤「皇后大道西／桂香街」發展項目影響的業主發出收購物業建議，將向合資格的自住業主，提出以實用面積每平方呎18,674元收購物業，有關呎價是同區7年樓齡的「假設重置單位」之呎價，較約6年前皇后大道西／賢居里項目的收購呎價低約22%。有測量師形容是次收購呎價合理，因按「同區7年樓齡」假設的收購呎價反映市價，過去3年樓價已跌約三成。

翻查資料，市建局2019年8月向皇后大道西／賢居里發展計劃的物業業主發出收購建議，收購建議呎價為實用面積每平方呎24,051元。

市建局稱，桂香街項目假設單位呎價按照市建局2001年制定的現行政策，經公開抽籤選出的7間獨立顧問公司於今年8月評估，以參考與「7年樓齡的假設重置單位」在特點及交通方便程度方面屬類似地區的成交個案而定，強調該假設單位呎價已獲市建局董事會轄下的土地、安置及補償委員會批准。

涉77個業權 可考慮60日

市建局亦會以項目原址興建的新發展項目內的「樓換樓」單位，為合資格自住業主提供現金補償以外的替代方案。

局方提醒整個項目涉及77個業權、影響約201人，所有業主有60日時間考慮收購建議，業主接受並完成收購手續後，市建局會為物業內所有合資格租客進一步提供特惠津貼，租客亦可選擇安置安排以替代特惠津貼。

測量師稱合理：樓價3年跌三成

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江形容是次收購呎價合理，因按「同區7年樓齡」的假設收購呎價反映市價，而樓價過去3年已下跌約三成，故是次收購呎價較6年前賢居里項目為低。他又說按過往經驗，業主能以收購價買到同區單位，相信今次收購會受業主歡迎。

皇后大道西／桂香街發展項目地盤總面積約1295平方米，市建局擬議在項目提供約8950平方米住宅樓面面積、約180個單位，以及約1200平方米非住宅樓面面積，項目2022年12月啟動，預計2031/32年落成。

