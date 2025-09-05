建屋現金流受壓 換承建商「似打仗」

凌嘉勤說，更換承建商涉及法律、財政等問題，形容「要打一場之前未打過的仗」，幸好最後收回地盤及委聘新承建商接手餘下工程，過程「柳暗花明」。被問到會否擔心影響市民購買或申請這些單位的信心，他稱房協一直嚴格監管地盤，亦沿用大部分分判商，相信能確保質素。

翻查資料，至少4個房協項目過去一年曾換承建商，包括原由保華建業承建的粉嶺百和路項目、安達臣道資助出售項目「朗然」及洪水橋專用安置屋邨第2期，以及原由精進建築承建的安達臣道R2-2號地盤。

10年計劃：安老共融保供應量

面對龐大建屋量，凌嘉勤承認有現金流壓力，不過政府在《2023年銀行業（資本）（修訂）規則》將房協納入「公營單位」，有利房協向外借貸時獲得較理想條款，去年亦簽訂120億元銀團貸款，以解現金流缺口。

至於房協下個十年計劃，凌嘉勤預計房屋需求仍強勁，房協需在供應量繼續努力，最理想是將公屋綜合輪候時間由現時5.1年縮短至三四年。他另稱，因應人口老化，房協會構思如何居家安老，亦會採用跨代共融元素，例如與理大賽馬會社會創新設計院合作於沙田「乙明邨」設計房協首個「跨代共融遊樂空間」，今年底前落成；2027年開幕的啟德「啟點」是首個以「建立跨代生活圈」為主題的商場，提供教育、康樂、醫療、購物等設施，滿足不同年齡層，「兩夫妻可以買東西，小朋友上完課，父母體檢完，三代人可以在那裏飲茶，我相信這個體驗北上消費是得不到的」。