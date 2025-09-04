【Emily】DesignerCon首來港 crossover徐悲鴻

據亞博館網頁介紹，有20年歷史嘅DCon係全球潮玩藝術同設計領域盛事，亦係北美最大型嘅年度藝術同設計活動之一，每年吸引超過7萬名藝術家、收藏家同潮人參與。佢哋今年會嚟亞洲辦展，仲以香港作為亞洲首站。展覽三大亮點除咗由陳幼堅領軍嘅「香港館」，大會亦同「徐悲鴻藝術殿堂」合作，喺會場首次呈現「大師＋潮玩」嘅全新產品。此外亦舉行被譽為「藝術及收藏玩具界奧斯卡」嘅「名人堂」，表彰行業貢獻卓越嘅殿堂級大師、默默耕耘嘅貢獻者同潛力新星。

展覽雲集多個國際級藝術家，包括獲法國官方授權繪畫《小王子》嘅插畫師蔡景康、嚟自美國嘅Luke Chueh等。大會將有超過30場藝術家簽名會、論壇同埋獨家盲盒卡牌等。展覽門票即日起透過網上購票平台公開發售，票價由98至2080元不等，主展館須持票入場。