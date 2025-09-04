明報新聞網
港聞

港聞二

莊梅岩指勸退謝幕、海報轉色 演藝：莊有上台 盼聚焦學生

【明報專訊】著名劇作家莊梅岩繼周一指香港演藝學院「自製紅線」剔除其訪問片段並欠交代後，昨日再發文指控學院校董會自我審查。莊梅岩稱，校董會下令更改她編劇的原創音樂劇《奮青樂與路》海報，由2017年首演的黃黑色改為藍橙色，並刪走她的姓名。莊續稱演藝指示該劇負責人要求她退出公演謝幕，但她拒絕。她批評校董會過分干擾，「玷污一個為香港學生而寫的純淨作品」。演藝學院昨回覆查詢時，未回應曾要求她退出謝幕是否屬實，稱莊當日有參與上台謝幕。文體旅局對事件不予置評。

莊：黃黑海報改橙藍 刪創作人名字

莊梅岩昨早再度發文，指控演藝學院新一屆校董會，包括「高某」，「拿放大鏡在演藝學院找軟對抗」，稱校董會因「低智商聯想」而下令更改《奮》一直採用的黃黑色標誌（logo），去年標誌加入藍色，今年轉用藍橙色，海報又刪去她的姓名，創作團隊最終不欲丟下莊而將主創名字悉數刪走。她亦提及，學院曾指令禁止她現身校方社交媒體，以至負責人錄製製作花絮時不想她出現在排練室，至上月更有演藝人員要求她勿上台謝幕，莊稱「連這樣微小的權利都要為自己捍衛，這是怎麼樣的時代？」

莊強調她上台謝幕既是權利，亦是應得尊重，斥「這個荒誕的社會不單令人失去理性，而是失去人性」。

學院：場刊已列莊梅岩

演藝學院昨回覆查詢時稱，莊梅岩「當晚有與其他製作團隊成員一同在台上謝幕」，但未回應曾要求她退出謝幕是否屬實。學院稱，該劇場刊已列出莊梅岩姓名，而海報設計「希望焦點在參與演出的學生身上」，謂院方十分重視每名製作團隊成員，並感謝莊梅岩對製作《奮》的付出及努力。

局方不置評 稱一直肯定管理層貢獻

演藝學院校董會乃文化體育及旅遊局轄下法定組織，成員包括文體旅局及教育局代表，主席是楊傳亮，成員有導演高志森及警務處前副處長（行動）任達榮等。本報昨向兩政策局查詢是否知悉、曾否同意校董會的決策，文體旅局回覆稱，對演藝學院校董會內部討論、個別人物發表的言論皆不予置評，當局「一直支持和肯定」學院校董會及管理層為學校發展、作育英才作出積極貢獻。

由莊梅岩編劇、2017年首演的《奮》，曾奪香港舞台劇獎多項殊榮，該劇去年起納入演藝學院轄下演藝進修學院的音樂劇課程，為期3年。

相關字詞﹕高志森 演藝學院 莊梅岩

