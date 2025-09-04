明報新聞網
港聞

8號波失事  foodpanda車手獲賠134萬 官指置於危險工作環境 平台須負八成責任

【明報專訊】5年前一名foodpanda南亞裔電單車手工作期間改發8號風球，他回家途中遭強風吹倒導致膝蓋受傷，入稟索償。高院昨頒判辭裁定公司須負大部分責任，指車手被置於危險的工作環境，收入和工作表現取決於接下和完成訂單數量，公司聲稱車手有權在繁忙時段不接單是違背常識，下令須賠償約134萬元。

原告為Khan Farooq Ahmed（事發時48歲），被告為foodpanda母公司Delivery Hero Food Hong Kong Limited。暫委法官李樹旭於判辭指出，原告事發時為foodpanda電單車車手，2020年8月18日晚上7時許開工，當時已發3號強風信號，被告9時15分向所有車手發信息，表示天文台將改掛8號風球，平台會停止接受新單，提醒車手自行考慮是否可完成目前訂單。

被告稱車手有權不接單 官：違常識

判辭續稱，在該信息後原告接下3宗訂單，最後一單於10時58分送達，當時已掛8號風球18分鐘。原告回家途中遇強風，失平衡跌倒路面，背部、右膝和右手手指受傷，放病假785天，先後接受矯形及創傷外科診治、職業治療、物理治療等。原告指被告運作模式不安全，明知8號風球將至而仍容許車手在最後一刻接單，以及期望任何訂單一旦接下應完成。

被告主張原告須負上不低於85%責任，原告決定回家代表知悉天氣正惡化，被告無權控制他以什麼方式駕車和採什麼路線回家，也不應過分保護原告般自行決定工作模式的員工。法官接納原告勤奮，若拒絕接下一定數量訂單或有顧客投訴，工作表現會被降級，使他為維持收入長期承受巨大壓力；而惡劣天氣下會有更多人叫外賣，對於被告反駁車手有權不接單，法官稱有違常識，亦與合約中有關惡劣天氣下工作安排的條款有衝突。

裁原告誇大傷勢 不算「嚴重受傷」

法官同時質疑原告聲稱事發前無機會查看信息的說法，考慮後認為原告和被告分別須負兩成和八成責任。法官續稱原告誇大傷勢，其行動力和心理應比宣稱的好，不屬「嚴重受傷」類別，應獲發14月病假，淨月薪約2.4萬元。另考慮原告未來收入損失，例如可擔任月入約1.4萬元的保安員、情感損失等，下令被告賠償134萬元。

【案件編號：HCPI 65/22】

相關字詞﹕高等法院 人身傷害賠償 外賣速遞員

