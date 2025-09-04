明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

貼舊情人街招追債 地盤工囚14日

【明報專訊】43歲男子疑因金錢糾紛，在學校附近張貼載有前女友及其女兒個人資料的海報，指對方欠債不還，又身穿印有相同內容的上衣乘搭港鐵。該男子早前承認4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，案件昨於西九龍裁判法院判刑。署理主任裁判官鄭念慈判刑時稱，被告披露的資料涉及一名與事件無關的女童，會對她造成一定影響，並指案件嚴重，判被告監禁14天。

官：牽涉無關女童 案件嚴重

被告胡巍（43歲，地盤工人）早前承認4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。鄭官今引述其社會服務令報告內容稱，被告的精神狀况導致他不適合判處社會服務令。

控方案情稱，女事主X育有7歲的女兒Y，X於2020年10月認識被告，並於2021年開始與被告交往，一年後分手但仍有聯絡。被告去年4至5月期間借錢予X，後來於同年11月要求X還款7000元，但X拒絕。

去年12月至今年1月上旬，有人先後3次在Y就讀學校附近及上水一個屋苑張貼多張載有X及Y個人資料的街招，指X欠債不還。該些個人資料包括X的中文姓名及照片，以及Y的中文姓名、就讀的學校及班級。X收到消息後到場移除街招。今年1月16日被告向X傳送信息，X從中得知，被告身穿印有上述海報內容的上衣乘搭港鐵，並在食肆用餐。X最終報警。被告被捕後在警誡下說「佢借我錢唔還，所以我先咁做」。

【案件編號：WKCC 2708/25】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 未獲資料當事人同意下披露其個人資料

上 / 下一篇新聞

將院風波 醫界指同意書難盡列風險 教授：手術較新 緊急亦要言明兩情况
將院風波 醫界指同意書難盡列風險 教授：手術較新 緊急亦要言明兩情况
前社民連余煒彬街掛橫額無罪 官：要顧基本法權利
前社民連余煒彬街掛橫額無罪 官：要顧基本法權利
何東舜銘代母追股息 官暫緩處理「待澳娛確認立場」
何東舜銘代母追股息 官暫緩處理「待澳娛確認立場」
男警編造口供案 警長指無致電事主確認不追究
男警編造口供案 警長指無致電事主確認不追究
康宏案律政司終極上訴 指原審正確考慮鼎成屬「幌子」
康宏案律政司終極上訴 指原審正確考慮鼎成屬「幌子」
再拘兩白牌車司機 警：8個月88執法
再拘兩白牌車司機 警：8個月88執法
房協收16濫用公屋篤灰 一確認空置舉報人獲獎
房協收16濫用公屋篤灰 一確認空置舉報人獲獎
密斗貨車迎頭撞小巴 兩司機被困1小時送院
密斗貨車迎頭撞小巴 兩司機被困1小時送院
機構倡設「平安三寶」儲存庫 助家屬實現逝者遺願
機構倡設「平安三寶」儲存庫 助家屬實現逝者遺願
康署購鞋惹足患 工會指無聽意見
康署購鞋惹足患 工會指無聽意見
建造商會倡多用「國家標準」建材 可慳30%成本
建造商會倡多用「國家標準」建材 可慳30%成本
曾昭學辭文創產業專員 文體旅局：雙方同意解約
曾昭學辭文創產業專員 文體旅局：雙方同意解約
周守仁引述教宗：將沿方濟各對華方向
周守仁引述教宗：將沿方濟各對華方向
西九收入跌18% 赤字7.7億3年新高
西九收入跌18% 赤字7.7億3年新高
反恐二案續無裁決 官感有進展不設限期
反恐二案續無裁決 官感有進展不設限期
8號波失事  foodpanda車手獲賠134萬 官指置於危險工作環境 平台須負八成責任
8號波失事  foodpanda車手獲賠134萬 官指置於危險工作環境 平台須負八成責任
莊梅岩指勸退謝幕、海報轉色 演藝：莊有上台 盼聚焦學生
莊梅岩指勸退謝幕、海報轉色 演藝：莊有上台 盼聚焦學生
涉假學歷高才棄保 30萬保釋金充公
涉假學歷高才棄保 30萬保釋金充公
活在灣區：全球最大書城灣區之眼月底開幕
活在灣區：全球最大書城灣區之眼月底開幕
【Emily】申牌落選曾搞罷駛 黃羽庭自組「的神」車隊
【Emily】申牌落選曾搞罷駛 黃羽庭自組「的神」車隊
【Emily】政商界上京狂打卡 「唔聽勸」西裝友爆晒汗
【Emily】政商界上京狂打卡 「唔聽勸」西裝友爆晒汗
【Emily】調查：近半青年避追問「hea答」父母 七成自尊感偏低 有時覺一無是處
【Emily】調查：近半青年避追問「hea答」父母 七成自尊感偏低 有時覺一無是處
【Emily】公僕抗戰賽 考舌尖後不送氣清塞擦音
【Emily】公僕抗戰賽 考舌尖後不送氣清塞擦音
【Emily】DesignerCon首來港 crossover徐悲鴻
【Emily】DesignerCon首來港 crossover徐悲鴻