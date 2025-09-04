貼舊情人街招追債 地盤工囚14日

官：牽涉無關女童 案件嚴重

被告胡巍（43歲，地盤工人）早前承認4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。鄭官今引述其社會服務令報告內容稱，被告的精神狀况導致他不適合判處社會服務令。

控方案情稱，女事主X育有7歲的女兒Y，X於2020年10月認識被告，並於2021年開始與被告交往，一年後分手但仍有聯絡。被告去年4至5月期間借錢予X，後來於同年11月要求X還款7000元，但X拒絕。

去年12月至今年1月上旬，有人先後3次在Y就讀學校附近及上水一個屋苑張貼多張載有X及Y個人資料的街招，指X欠債不還。該些個人資料包括X的中文姓名及照片，以及Y的中文姓名、就讀的學校及班級。X收到消息後到場移除街招。今年1月16日被告向X傳送信息，X從中得知，被告身穿印有上述海報內容的上衣乘搭港鐵，並在食肆用餐。X最終報警。被告被捕後在警誡下說「佢借我錢唔還，所以我先咁做」。

【案件編號：WKCC 2708/25】