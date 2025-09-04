明報新聞網
港聞

港聞二

西九收入跌18% 赤字7.7億3年新高

【明報專訊】西九文化區管理局連年財困，料將耗盡2008年獲批的216億元一筆過撥款。管理局昨向立法會提交文件，稱2024/25財政年度基本收入按年跌18%至8.71億元，營運赤字亦從5.78億增至7.69億元，營運赤字至少3年新高。

訪客與活動皆增 受制政經不穩

西九文化管理局稱，年內訪客人次及活動數目持續上升，惟仍「受制於環球政經局勢不穩、市民和旅客消費習慣改變及本地市場氣氛疲弱等挑戰」，期內收入減少。西九24/25年度營運赤字7.69億元，計及折舊及攤銷年度虧損額會更高。

立法會民政及文化體育事務委員會下周一討論西九文化區發展進度，西九文化區管理局昨提交文件交代最新財務。文件指出，截至今年3月底，管理局現金及銀行結餘為43億元，按年減19億元，當中包括已提取的貸款12.5億元。

管理局稱，2024/25年度基本收入從上年度10.61億元減至8.71億元，其中企業對客戶「B2C」收入按年減23%至1.89億元，主因門票收入減。撇除單次冠名贊助及文藝盛事基金等非經常額外收入，年內企業對企業「B2B」收入亦減12%至4.56億元，主因籌款等機構拓展收入減少。商業租賃及場地租用收入相較2023/24財政年度則大致平穩。

管理局稱，面對經濟不明朗，會秉持審慎理財，2024/25年度已將營運開支控制於16.4億元，並已達成政府訂立的所有財務紀律關鍵績效指標。

