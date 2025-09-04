周守仁引述教宗：將沿方濟各對華方向

稱教宗認同與內地政府對話重要

據天主教《公教報》社交媒體及網頁報道，這是周守仁於本年5月在梵蒂岡參與選舉教宗會議、祝賀新當選的教宗良十四世後，二人首次深入會面，彼此交換對在中國之教會的看法。

《公教報》指出，周守仁肯定這次會面，讓大家互相加深認識，周亦跟教宗分享了自己對教會的看法，以及有關在中國之教會和香港教會的情况，幫助教宗加深了解中梵關係。

周守仁相信，教宗會持續了解在中國之教會的現况，樂於聆聽各方聲音，他慶幸能與教宗分享更多不同來源的消息，讓教宗充實對中國課題的認識。周守仁表示，教宗昔日擔任聖奧斯定會的總會長，曾前往中國內地，對中國有一定的認識。

《公教報》續稱，教宗珍惜這次相聚的機會和得着。