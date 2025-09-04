曾昭學辭文創產業專員 文體旅局：雙方同意解約

文體旅局發言人稱，局方和曾昭學經商討後，雙方同意終止聘用合約，該局感謝曾昭學過去多年對香港文化及創意產業發展方面作出的貢獻，並祝願他未來工作順利，繼續貢獻香港；除已安排由助理專員署任，當局亦會按既定程序安排接任人選。發言人並無透露曾昭學突然離職原因，亦未公布繼任或招聘安排。

職位懸空 陸頌雄促回應請辭因由

選委會界別立法會議員陸頌雄認為，文創產業在香港是很重要支柱，政府應盡快展開招聘程序，並盡可能公布專員請辭因由，以免不必要猜測；他認為部門要有人統籌，建議政府應訂立可操作或目標性的關鍵績效指標（KPI），令部門可有目標地運作。

他亦希望新任專員可在推動政策時，能拆牆鬆綁和有突破性想法，鼓勵文創產業發展，例如如何令IP產業落地、讓香港有地方可合法塗鴉等。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛說，過去與曾昭學在工作上有往來，他稱文創處工作有整個團隊對接，相信專員離任對工作不會有嚴重影響，惟文創處正處於關鍵轉型期，在出版、時裝及動漫多個創意板塊均有重要工作推進，希望政府盡快展開招聘程序填補空缺。