建造商會倡多用「國家標準」建材 可慳30%成本

商會高層昨會見傳媒時又提及，對業界前景不表樂觀，因私人工程未見明顯反彈，現時銀行雖履行承諾不隨便「call loan」（催還貸款），但同時未批出新貸款或是新貸款減低借款金額，令中小型承建商現金流有壓力，商會擔心會出現連鎖效應，如近期已得悉部分物料供應商被拖延付款。

指人力供求錯配 部分工種需外勞

對於建造業失業率達7.2%，但業界仍繼續輸入外勞，商會回應稱與工種錯配有關，強調輸入外勞未減輕人力成本。商會又稱一直與政府及建造業議會就工人工時情況保持溝通，目前本地工人在遵守既定工時（即朝八晚六）自律性普遍較低，其中部分工種如釘板、紮鐵等情况較好，而泥水、裝修等工種表現未如理想。

商會表示理解單靠工人自律難有效管理工時，建議承建商及業主先積極改善工作環境；亦希望與政府及建造業議會商討，透過工會呼籲工人自律。商會稱短期業界仍需輸入勞工，尤其一些短缺崗位如燒焊等；又認為外地勞工普遍工作態度勤懇，對本地工人可產生正面影響。商會重申，優先聘用本地工人原則不變，但同時強調須提升本地工人生產力及競爭力。

商會稱承建商及分包商在人力選擇不多，除輸入勞工外，商會鼓勵企業積極應用創新科技，例如智能機械人技術，提升生產力，預計兩三年後科技應用將達至一定程度，屆時部分表現未如理想工人或被取代。另目前建造業工人平均年齡偏高，技術工人呈現年齡斷層，年輕入行者不足；故引入科技既可提升工作趣味性，亦有助吸引新人入行，改善行業形象，為建造業帶來長遠發展動力。