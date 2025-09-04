明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

建造商會倡多用「國家標準」建材 可慳30%成本

【明報專訊】香港建造商會表示，鼓勵業界多用「國家標準」建材，除料可降30%建築成本，亦可縮短運輸時間；又指建造業失業率升至7.2%，但部分工種如燒焊等人手短缺，現時出現工種錯配，加上私人工程數量下降，導致失業率上升，建議當局培訓工人「一專多能」，如竹棚工人應學習搭金屬棚，油漆工人應能操控油漆機械人，配對至人手不足工種，並由工會直接轉介私人市場就業。

商會高層昨會見傳媒時又提及，對業界前景不表樂觀，因私人工程未見明顯反彈，現時銀行雖履行承諾不隨便「call loan」（催還貸款），但同時未批出新貸款或是新貸款減低借款金額，令中小型承建商現金流有壓力，商會擔心會出現連鎖效應，如近期已得悉部分物料供應商被拖延付款。

指人力供求錯配 部分工種需外勞

對於建造業失業率達7.2%，但業界仍繼續輸入外勞，商會回應稱與工種錯配有關，強調輸入外勞未減輕人力成本。商會又稱一直與政府及建造業議會就工人工時情況保持溝通，目前本地工人在遵守既定工時（即朝八晚六）自律性普遍較低，其中部分工種如釘板、紮鐵等情况較好，而泥水、裝修等工種表現未如理想。

商會表示理解單靠工人自律難有效管理工時，建議承建商及業主先積極改善工作環境；亦希望與政府及建造業議會商討，透過工會呼籲工人自律。商會稱短期業界仍需輸入勞工，尤其一些短缺崗位如燒焊等；又認為外地勞工普遍工作態度勤懇，對本地工人可產生正面影響。商會重申，優先聘用本地工人原則不變，但同時強調須提升本地工人生產力及競爭力。

商會稱承建商及分包商在人力選擇不多，除輸入勞工外，商會鼓勵企業積極應用創新科技，例如智能機械人技術，提升生產力，預計兩三年後科技應用將達至一定程度，屆時部分表現未如理想工人或被取代。另目前建造業工人平均年齡偏高，技術工人呈現年齡斷層，年輕入行者不足；故引入科技既可提升工作趣味性，亦有助吸引新人入行，改善行業形象，為建造業帶來長遠發展動力。

上 / 下一篇新聞

將院風波 醫界指同意書難盡列風險 教授：手術較新 緊急亦要言明兩情况
將院風波 醫界指同意書難盡列風險 教授：手術較新 緊急亦要言明兩情况
前社民連余煒彬街掛橫額無罪 官：要顧基本法權利
前社民連余煒彬街掛橫額無罪 官：要顧基本法權利
何東舜銘代母追股息 官暫緩處理「待澳娛確認立場」
何東舜銘代母追股息 官暫緩處理「待澳娛確認立場」
男警編造口供案 警長指無致電事主確認不追究
男警編造口供案 警長指無致電事主確認不追究
康宏案律政司終極上訴 指原審正確考慮鼎成屬「幌子」
康宏案律政司終極上訴 指原審正確考慮鼎成屬「幌子」
再拘兩白牌車司機 警：8個月88執法
再拘兩白牌車司機 警：8個月88執法
房協收16濫用公屋篤灰 一確認空置舉報人獲獎
房協收16濫用公屋篤灰 一確認空置舉報人獲獎
密斗貨車迎頭撞小巴 兩司機被困1小時送院
密斗貨車迎頭撞小巴 兩司機被困1小時送院
機構倡設「平安三寶」儲存庫 助家屬實現逝者遺願
機構倡設「平安三寶」儲存庫 助家屬實現逝者遺願
康署購鞋惹足患 工會指無聽意見
康署購鞋惹足患 工會指無聽意見
曾昭學辭文創產業專員 文體旅局：雙方同意解約
曾昭學辭文創產業專員 文體旅局：雙方同意解約
周守仁引述教宗：將沿方濟各對華方向
周守仁引述教宗：將沿方濟各對華方向
西九收入跌18% 赤字7.7億3年新高
西九收入跌18% 赤字7.7億3年新高
反恐二案續無裁決 官感有進展不設限期
反恐二案續無裁決 官感有進展不設限期
貼舊情人街招追債 地盤工囚14日
貼舊情人街招追債 地盤工囚14日
8號波失事  foodpanda車手獲賠134萬 官指置於危險工作環境 平台須負八成責任
8號波失事  foodpanda車手獲賠134萬 官指置於危險工作環境 平台須負八成責任
莊梅岩指勸退謝幕、海報轉色 演藝：莊有上台 盼聚焦學生
莊梅岩指勸退謝幕、海報轉色 演藝：莊有上台 盼聚焦學生
涉假學歷高才棄保 30萬保釋金充公
涉假學歷高才棄保 30萬保釋金充公
活在灣區：全球最大書城灣區之眼月底開幕
活在灣區：全球最大書城灣區之眼月底開幕
【Emily】申牌落選曾搞罷駛 黃羽庭自組「的神」車隊
【Emily】申牌落選曾搞罷駛 黃羽庭自組「的神」車隊
【Emily】政商界上京狂打卡 「唔聽勸」西裝友爆晒汗
【Emily】政商界上京狂打卡 「唔聽勸」西裝友爆晒汗
【Emily】調查：近半青年避追問「hea答」父母 七成自尊感偏低 有時覺一無是處
【Emily】調查：近半青年避追問「hea答」父母 七成自尊感偏低 有時覺一無是處
【Emily】公僕抗戰賽 考舌尖後不送氣清塞擦音
【Emily】公僕抗戰賽 考舌尖後不送氣清塞擦音
【Emily】DesignerCon首來港 crossover徐悲鴻
【Emily】DesignerCon首來港 crossover徐悲鴻