康署購鞋惹足患 工會指無聽意見

港九拯溺員工會主席程凱霆昨於商台節目稱，康文署以往採購制服和裝備時會先諮詢工會意見，若工會反對會另覓裝備，但今次採購運動鞋方面，工會兩名委員上年8月檢視貨辦後，認為兩款新鞋都有問題，已即時要求更換，惟未獲署方理會。

工會：救生員寧穿舊鞋 冀檢討採購程序

根據JWS運動鞋標籤，寫有「不適合強度運動」及「特別為康文署製造」等字句。程稱，救生員每周會進行來回跑等高強度訓練，自新鞋引入大半年以來，工會已接獲逾百宗投訴，當中近20人需自行求醫。他指若工作期間未有穿著署方提供的制服，遇工傷時有機會不獲受理。

工會發言人胡啟榮向本報稱，不少救生員憂慮受傷寧穿回舊鞋，冀署方盡快更換合適鞋款。他提到，署方已通知工會將跟進事件，工會冀當局檢討招標及採購程序，並就事件會面，了解雙方此前溝通是否出現問題。

康文署稱，去年透過報價程序採購合約供應商JWS Worldwide Limited提供的運動鞋，符合報價文件列明的技術規格，共採購約800對，合約價約12.4萬元；運動鞋為泳灘及泳池救生員及濾水機房職系員工的制服，以配合日常工作需要。翻查康文署網站，該網「以招標方式批出的合約」及「以報價方式批出的合約」頁面內，均未見有是次採購項目。