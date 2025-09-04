明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

康署購鞋惹足患 工會指無聽意見

【明報專訊】政府招標採購流程再惹爭議，康文署去年為救生員及濾水機房技工採購「JWS」品牌運動鞋，棄用使用逾10年的「美津濃」鞋，有工會接獲逾百宗投訴，當中近20人因新鞋而出現足部發炎等問題而需求醫。工會表示，署方以往都會聽取工會意見才拍板採購，惟今次「無理到我哋工會意見」，斥浪費公帑，冀當局檢討招標及採購程序。康文署稱會向供應商跟進。

港九拯溺員工會主席程凱霆昨於商台節目稱，康文署以往採購制服和裝備時會先諮詢工會意見，若工會反對會另覓裝備，但今次採購運動鞋方面，工會兩名委員上年8月檢視貨辦後，認為兩款新鞋都有問題，已即時要求更換，惟未獲署方理會。

工會：救生員寧穿舊鞋 冀檢討採購程序

根據JWS運動鞋標籤，寫有「不適合強度運動」及「特別為康文署製造」等字句。程稱，救生員每周會進行來回跑等高強度訓練，自新鞋引入大半年以來，工會已接獲逾百宗投訴，當中近20人需自行求醫。他指若工作期間未有穿著署方提供的制服，遇工傷時有機會不獲受理。

工會發言人胡啟榮向本報稱，不少救生員憂慮受傷寧穿回舊鞋，冀署方盡快更換合適鞋款。他提到，署方已通知工會將跟進事件，工會冀當局檢討招標及採購程序，並就事件會面，了解雙方此前溝通是否出現問題。

康文署稱，去年透過報價程序採購合約供應商JWS Worldwide Limited提供的運動鞋，符合報價文件列明的技術規格，共採購約800對，合約價約12.4萬元；運動鞋為泳灘及泳池救生員及濾水機房職系員工的制服，以配合日常工作需要。翻查康文署網站，該網「以招標方式批出的合約」及「以報價方式批出的合約」頁面內，均未見有是次採購項目。

上 / 下一篇新聞

將院風波 醫界指同意書難盡列風險 教授：手術較新 緊急亦要言明兩情况
將院風波 醫界指同意書難盡列風險 教授：手術較新 緊急亦要言明兩情况
前社民連余煒彬街掛橫額無罪 官：要顧基本法權利
前社民連余煒彬街掛橫額無罪 官：要顧基本法權利
何東舜銘代母追股息 官暫緩處理「待澳娛確認立場」
何東舜銘代母追股息 官暫緩處理「待澳娛確認立場」
男警編造口供案 警長指無致電事主確認不追究
男警編造口供案 警長指無致電事主確認不追究
康宏案律政司終極上訴 指原審正確考慮鼎成屬「幌子」
康宏案律政司終極上訴 指原審正確考慮鼎成屬「幌子」
再拘兩白牌車司機 警：8個月88執法
再拘兩白牌車司機 警：8個月88執法
房協收16濫用公屋篤灰 一確認空置舉報人獲獎
房協收16濫用公屋篤灰 一確認空置舉報人獲獎
密斗貨車迎頭撞小巴 兩司機被困1小時送院
密斗貨車迎頭撞小巴 兩司機被困1小時送院
機構倡設「平安三寶」儲存庫 助家屬實現逝者遺願
機構倡設「平安三寶」儲存庫 助家屬實現逝者遺願
建造商會倡多用「國家標準」建材 可慳30%成本
建造商會倡多用「國家標準」建材 可慳30%成本
曾昭學辭文創產業專員 文體旅局：雙方同意解約
曾昭學辭文創產業專員 文體旅局：雙方同意解約
周守仁引述教宗：將沿方濟各對華方向
周守仁引述教宗：將沿方濟各對華方向
西九收入跌18% 赤字7.7億3年新高
西九收入跌18% 赤字7.7億3年新高
反恐二案續無裁決 官感有進展不設限期
反恐二案續無裁決 官感有進展不設限期
貼舊情人街招追債 地盤工囚14日
貼舊情人街招追債 地盤工囚14日
8號波失事  foodpanda車手獲賠134萬 官指置於危險工作環境 平台須負八成責任
8號波失事  foodpanda車手獲賠134萬 官指置於危險工作環境 平台須負八成責任
莊梅岩指勸退謝幕、海報轉色 演藝：莊有上台 盼聚焦學生
莊梅岩指勸退謝幕、海報轉色 演藝：莊有上台 盼聚焦學生
涉假學歷高才棄保 30萬保釋金充公
涉假學歷高才棄保 30萬保釋金充公
活在灣區：全球最大書城灣區之眼月底開幕
活在灣區：全球最大書城灣區之眼月底開幕
【Emily】申牌落選曾搞罷駛 黃羽庭自組「的神」車隊
【Emily】申牌落選曾搞罷駛 黃羽庭自組「的神」車隊
【Emily】政商界上京狂打卡 「唔聽勸」西裝友爆晒汗
【Emily】政商界上京狂打卡 「唔聽勸」西裝友爆晒汗
【Emily】調查：近半青年避追問「hea答」父母 七成自尊感偏低 有時覺一無是處
【Emily】調查：近半青年避追問「hea答」父母 七成自尊感偏低 有時覺一無是處
【Emily】公僕抗戰賽 考舌尖後不送氣清塞擦音
【Emily】公僕抗戰賽 考舌尖後不送氣清塞擦音
【Emily】DesignerCon首來港 crossover徐悲鴻
【Emily】DesignerCon首來港 crossover徐悲鴻