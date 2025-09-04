明報新聞網
港聞

港聞二

機構倡設「平安三寶」儲存庫 助家屬實現逝者遺願

【明報專訊】本港正面對歷來最快的人口老化，65歲或以上人口已佔逾兩成。慈善機構「精神健康資訊匯」倡議訂立「平安三寶」中央儲存庫，讓市民自願登記遺囑、持久授權書和預設醫療指示的存放位置，甚至上傳電子備份，確保實現遺願。機構主席、律師陳連基表示，華人社會避談死亡，不少離世者親屬均不清楚逝者遺願，中央儲存庫「只記錄有沒有做（訂立三寶），如果有做，放了在哪」，已能協助許多家庭。

精神健康資訊匯去年委託嶺南大學亞太老年學研究中心展開5個月研究，深入訪問55名病患、照顧者、醫護及社福界專業人士。領導研究的中心主任、教授陳澤群昨公布結果，稱普羅大眾對「平安三寶」的認識不足，往往只知其名而不知其用，或因避諱談論死亡或收費高昂等而沒訂立「三寶」。他亦引述受訪律師稱，由於遺囑副本通常不具法律效力，時有離世者親屬因「找不到原件」而向其求助，亦有個案將「三寶」塞進餅罐、鞋盒，或鎖入保險箱後忘記密碼。

3層儲存 保管遺囑正本

東華三院服務經理（圓滿人生服務）林智強表示，曾有長者自行訂立遺囑，但卻不符獲至少兩名見證人簽署的法定要求，朋友亦不知受對方委託成遺囑執行人，更不清楚遺囑位置。他說，平安三寶「所有人都關事」，「即使只有兩三萬元資產，他都會想好好分配」。

精神健康資訊匯表示，「中央儲存庫」可分3種儲存方式，第一層為僅記錄文件類別、日期與正本位置，第二層則上載加密電子副本，第三層則為保管正本。團體認為首兩層成本相對低，可先推展。機構亦建議「先試行、後立法」，由律師會等專業團體或具公信力的非牟利機構管理「中央儲存庫」，待運作成熟再升格成法定機構。

