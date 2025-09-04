房協收16濫用公屋篤灰 一確認空置舉報人獲獎

明報記者 蔡穎琳

房委會今年1月15日參考警方「好市民獎」推出「舉報濫用公屋獎」；房協其後於4月推出相關獎勵計劃，任何16歲或以上人士（包括非香港居民）皆可透過實名舉報參與。

房協表示，今年4至7月底接獲16宗舉報個案參與「舉報濫用公屋獎」，佔同期舉報總數約一成。該16宗個案中，有9宗涉及丟空單位或虛報入息及資產，房協正根據舉報人提供的資料進一步跟進及調查；而截至昨日，當中一宗舉報個案確認獲批發放獎金及感謝狀。房協發言人補充，該宗濫用個案涉及長期丟空單位超過半年。翻查資料，房協2023年12月起加強打擊濫用公屋措施，包括非經常持續居住單位逾3個月便被視為濫用。

房委會8個月收3500宗舉報

根據房協網站，房協會舉行簡單小型頒獎禮，獲獎人士可自行決定是否出席，若該人士選擇不出席，會另行安排該人士領獎。

同樣設「舉報濫用公屋獎」的房委會今年1至8月接獲約3500宗相關舉報個案，當中有700宗可跟進。房屋局長何永賢早前於新城電台節目《民生無小事》透露，當局7月已派發首批獎金，涉及3宗舉報個案，濫用公屋者包括在公屋單位內提供穴位按摩服務及美甲服務。

至於得獎者亦同樣可選擇出席頒獎禮與否，房屋署今年4月30日曾回覆本報稱，擬每年分兩次評審及頒獎，並在房委會總部舉行簡單閉門頒獎儀式，得獎者可決定是否出席，強調身分不會被公開。