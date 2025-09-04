明報新聞網
港聞

港聞一

男警編造口供案 警長指無致電事主確認不追究

【明報專訊】34歲男警涉編造假口供並向上司訛稱投訴人不再追究，引致10宗案件被終止調查，被控一項偽造罪及一項藉公職作出不當行為罪，案件昨在區院續審。被告時任上司、加入警隊39年的警長供稱，「真誠相信」被告曾為一名欺騙財產案事主錄取「不追究口供」，因此同意終止調查該案，惟被告未有在他面前致電事主確認意願。警長透露，本案發生後，上級下達新指示，要求警長親自致電事主核實不追究案件的意願。

稱事後上司下令由警長致電

根據控方案情，事主之一周嘉敏2022年1月向警方報告一宗「以欺騙手段獲得財產」案，同年11月向調查該案的被告黃耀聰（現年34歲，警員）稱不想追究，但因事忙不能在短時間內提供「不追究口供」。

控方指，被告其後向上級訛稱周已作出「不追究口供」，建議終止調查，案件檔案亦載有一份據稱由周簽署的「不追究口供」，周實際上無簽署。

控方昨日傳召被告上司、時任旺角警區警長唐偉雄作供。唐供稱，被告2022年11月就周嘉敏案呈交的簡報提到周打算不追究，並稱周已錄取「不追究口供」，建議停止調查。唐說，他看過口供及案件調查報告後同意終止調查，「真誠相信」周曾錄取「不追究口供」。

就終止案件調查流程，唐偉雄提到，在涉案時段，若事主表示不想追究案件，但無時間錄取「不追究口供」，調查案件的警員可在警長見證下，以警署電話致電事主，確認對方不追究。唐指出，若被告在他面前致電周嘉敏，確認周不想追究，他也會贊同終止調查，但被告沒在他面前打電話。唐又透露，本案發生後、大約2023年底，上級下令要由警長親自致電事主，核實對方不追究的意願。

辯方質疑警長疏忽

辯方指出，上級早於2022年11月下令要由警長致電事主核實不追究的意願，質疑唐偉雄當時沒這樣做有疏忽；唐不同意。

辯方另指，於涉案時段，旺角警區罪案率非常高，唐的隊伍要處理大量案件，而整個隊伍的警員級別人員中，只有被告持政府車牌，每當隊員需動用車輛，都要被告協助駕車；唐同意。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 202/24】

相關字詞﹕區域法院 男警 藉公職作出不當行為 偽造

