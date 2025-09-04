何東舜銘代母追股息 官暫緩處理「待澳娛確認立場」

原告為何婉琪遺產執行人何東舜銘、滿威利基金會文化交流有限公司、Mutual Stand Limited。被告為澳門旅遊娛樂股份有限公司（澳娛）；何鴻燊遺產代理人、即畢馬威諮詢（香港）有限公司的Patrick Cowley和Lui Yee Man Rosalie（呂綺雯）；何婉鴻。原告由資深大律師黃繼明代表，何鴻燊遺產代理人由資深大律師鍾偉滔代表。

澳娛或質疑司法管轄權

原告方昨在庭上表示，已撤銷對何婉鴻的追討。何鴻燊一方指出，首被告澳娛可能會質疑香港法院對本案的司法管轄權、案件應否在澳門處理，故何鴻燊一方申請暫緩處理案件，以待澳娛確認立場。李官其後下令短暫休庭，以待鍾大狀與原告方商討有關申請。

休庭後，鍾偉滔向李官表示維持申請，李官批准暫緩處理本案，但下令雙方把本案文件送達澳娛，以待澳娛確認立場，再決定本案處理方式。

根據入稟狀，何婉琪生前曾支付200萬港元給何鴻燊，以投資澳娛，何鴻燊把20股澳娛實物股票交給何婉琪。何婉琪2005年分別再從何鴻燊和何婉鴻認購兩股和10股澳娛股份。何婉琪各把一股澳娛股份贈送和轉讓給另外兩名原告，惟澳娛2007年起拒絕派股息予3名原告。

【案件編號：HCA 37/19】