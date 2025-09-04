前社民連余煒彬街掛橫額無罪 官：要顧基本法權利

途人舒服行走 不涉「展示」

根據控辯雙方「承認事實」，2022年9月11日，社民連成員曾健成用手推車運送物品到港鐵銅鑼灣站E出口對面行人路，被告余煒彬其後在場掛起面積1米乘2.5米的橫額，當中印有梁國雄等人的名字及照片，以及口號「濟弱扶傾 義無反顧」。此外，控辯雙方同意，被告在未獲當局書面准許下懸掛橫額。

裁判官林子康昨日裁決稱，本案爭議在於被告行為是否構成法例所指的「展示」。林官分析，被告雖在星期日於全港最熱鬧的區域展示橫額，惟證供顯示被告掛起橫額後，現場人士仍能「容易、舒服」地行走、沒受太大影響，而且在五光十色、架設其他招牌的銅鑼灣鬧市中，涉案橫額面積不算「相當大」，不會對市容構成很大「污點」。林官續稱，證供顯示橫額由懸掛到收起的時間不多於40分鐘，時間「相對地短」。

官：涉政治成分 門檻須較高

另外林官提及，裁決要顧及被告行使《基本法》權利的情况，若被告行為牽涉政治成分，法庭更須採取較高門檻，考慮行為是否構成「展示」。林官指出，審視案中所有因素後，認為控方未能在毫無合理疑點下證明被告行為具「固定程度」和「慣常規律性」，不符案例「展示」的定義，裁定無罪。林官補充，裁決並非意味政治團體展示橫額小於1小時便不構成「展示」，要因應個別情况考慮。裁決後，林官下令向被告歸還涉案橫額。

【案件編號：ESS 6522/23】