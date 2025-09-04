明報新聞網
港聞

港聞一

將院風波 醫界指同意書難盡列風險 教授：手術較新 緊急亦要言明兩情况

【明報專訊】將軍澳醫院醫生懷疑外泄病人資料風波，緣於一宗病人手術後離世的醫療投訴，病人兒子質疑手術前簽署的同意書未有清楚列明手術風險。有熟悉手術程序的醫生認為，手術前的「病人同意書」難列出所有風險，但相信會列明病人有出血風險。有肝膽胰外科教授則指，涉事手術確屬嶄新及高風險，術後併發症發生率約一成，不排除醫生在手術緊急下「講少咗」，但亦應清楚說明兩大情况，即病人術下生存機會及不做手術的影響。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，醫生及病人家屬看待是否做手術的角度或會不同，可加強提醒醫生從病人家屬角度考慮。

明報記者 陳展棋

案中六旬胰臟癌女病人今年2月在將軍澳醫院接受「胃鏡超聲波穿刺術」後離世，其兒子質疑術前「知情同意書」無列明有「肝臟動脈假性動脈瘤出血」風險、即事主手術後的死因。有不具名的大學肝膽胰外科臨牀教授向本報指出，手術併發症發生率視乎病人血壓、有否膽管發炎及腫瘤出血等，「如果身體情况唔ok，侷住『出海』（做手術），咁風險梗係高啲」。他確認今次病人接受的手術較新及高風險，同時稱由於新手術出現併發症會影響統計數據，醫院可能無法再做手術，醫生做新手術時大多「步步為營」。

至於病人同意機制，該教授稱手術前病人一般會獲發手術資料文件，列出所有常見、罕見併發症，同意書則概括手術主要風險、病情替代方案等，惟由於手術種類繁多，或會有公院未必備存所有手術資料文件。麻醉科專科醫生張志偉亦說，相信病人同意書會列出病人出血風險，但「逐條血管篤穿（的風險）都列出」則較困難。

彭鴻昌：手術要多考慮家屬

對於如何再提升病人的手術知情權，該教授稱醫生手術前會「問清楚晒屋企人」，特別是主要決策的家庭成員，但在分秒必爭的手術，亦有可能「講少咗」風險，令病人及家屬所獲資訊有誤差，具體要視乎醫生經驗。他認為即使情况緊急，亦需向家人解釋清楚病人「救得番的機會」及「唔做手術對病人的影響」。

社協幹事彭鴻昌認為，病人決定是否做手術的時間可能倉卒，「有時想搵人問都無人問到」，但認為除非手術要立刻完成，否則應給病人或家屬時間了解風險，讓醫患建立信任關係。彭說，今次家屬觀點是病人的腫瘤病情已穩定，未必要做手術，而醫生則以手術成效及併發症風險高低考慮，兩者角度可能不同，認為可加強提醒醫生從病人及家屬角度考慮手術方案。

