活在灣區：全球最大書城灣區之眼月底開幕

明報記者 龍彩霞

作為大灣區文化新地標，灣區之眼書城（深圳書城灣區城）將於9月26日正式開業，這座總建築面積13.1萬平方米的文化綜合體，亦屬全球最大實體書城之一，除了多樣的書籍選擇，灣區之眼書城還將定期舉辦文化活動，如作者簽書會、閱讀分享會和文學沙龍，為讀者提供一個交流思想的平台。灣區之眼以「書+」理念建構全場景文化生態：城內分別為藝術花園、人文萬象、歡樂META三大主題空間，匯聚近10萬種、超30萬冊精選圖書。

位處寶安 總面積13萬平方米

「灣區之眼」坐落於寶安中心區，鄰近港人熟悉的壹方城、觀樂港灣及前海HOP天地。區內夜間經濟更是受大眾歡迎，如美食街與摩天輪的光影秀等。交通方面，「灣區之眼」與地鐵5號線寶華站無縫連接，在北區的L2藝術花園設計了270度全景落地窗與卡座，為讀者們打造「閱讀頭等艙」閱讀體驗，而北區L1人文萬象區的佈局設計是圖書文化展，該區名為「貓王妙播」打造「AI聲音烏托邦」，融合復古書房與未來空間場景，打造從復古收音機穿越至新一代AI平台，創造跨時空聲音奇旅。

除了「灣區之眼」，深圳還有幾家值得去的書店，無論是開學後學生想尋找課外活動，還是想要放鬆，這些書店都是好去處。

前海歡樂港灣「鍾書閣」多打卡點

內地網絡購物同社交平台小紅書亦常推介深圳書店，其中一間便是位於寶安區前海歡樂港灣的「鍾書閣」。踏入「鍾書閣」，就像是進入了一座時空迴廊，不停的旋轉，彷彿要帶我們穿越時空；又像是一座巨大的海螺；人往中間一站，打卡拍照特別有時空感與酷炫。「鍾書閣」以豐富的藏書著稱，並且可以試讀。它還有標誌性的玻璃帷幕牆，幕牆上寫滿了來自各種經典書籍的文學片段和名言金句。同時，「鍾書閣」也是兒童友善書店，兒童區很適合帶小孩，兒童繪本區域是可愛的公主配色。如果讀累了，還有咖啡休息區，深圳周邊的文創產品區可供瀏覽。至於「灣區之眼」推出的AI數字人，不僅提供導航、查詢、資訊、問答等服務，而且能與讀者對話及深入交流。

[活在灣區]