港聞

港聞二

【Emily】英法官訪港講禁制令 憶26年前湯家驊同場

【明報專訊】英國最高法院雖然無再派法官嚟香港做非常任法官，不過兩地司法界就仲有交流。英國資深法官Lord David Richards噚日出席港大法律學院同天博大律師事務所合辦嘅講座，係連續兩年有英國最高法院法官嚟香港。

英最高法院法官

連續兩年來港

終院署理首席法官李義介紹話，Lord Richards喺2021年第一次退休卸任英國上訴法院，之後英國提高法官退休年齡，最高法院第二年就委任佢，令更改退休年齡有時被戲稱為「Richards amendment」。Richards喺開場白話，自己剛好喺26年前嘅噚日（9月2日）以私人執業身分首次來港處理高院一宗案件，當時同場仲有資深大狀湯家驊同後來做資深大狀嘅馮庭碩。

講座吸引唔少法官同大狀出席，包括終院前首席法官馬道立、終院法官林文瀚、終院非常任法官楊偉廉、前律政司長黃仁龍等。講座以禁制令發展為題，都稍有觸及香港法例，不過無與會者問到《願榮光歸香港》禁制令。出席嘅上訴庭法官林雲浩問到英國有無禁制令程序結合刑事嚟用，Richards話唔多覺。

Emily喺講座結束後問Richards點睇香港法治、退休後有無考慮加入香港終院，佢笑笑口一律話唔評論。睇番資料，佢下年就年屆75歲嘅退休年齡。

