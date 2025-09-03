明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱從沒決定不追究騙案 警涉造假銷案八旬事主：空白文件照簽「信警公正」

【明報專訊】34歲男警涉編造假口供，又向上司訛稱投訴人不再追究，引致共10宗案件被終止調查，案件昨在區域法院續審。曾報警稱被騙去20多萬元的八旬男事主確認，庭上展示的「不追究證人陳述書」載有他的親筆簽名，但他從未決定不追究事件，同時提及曾應警方要求在「冇字」的文件簽署。男事主表示，「相信警方做嘢係公正」，因此沒有問為何要在該文件簽名。

指陳述書不反映自己意願

被告黃耀聰（現年34歲）否認各一項偽造及藉公職作出不當行為罪。控方昨天傳召其中6名事主作供，當中4人就「以欺騙手段獲得財產」事件報警，其餘兩人就「盜竊」事件報案，他們都在庭上確認從未決定不追究事件。

其中一名男事主、現年82歲的郭瑞河供稱，前年6月15日向警方報案稱被騙20多萬，同日應警方要求簽署文件，「佢（警員）叫我簽，咁我咪簽」。就庭上展示的一份「不追究證人陳述書」，郭同意陳述書上的簽署是其親筆簽名，不過陳述書並不反映其意願，並指出自己曾簽署一份「冇字」的文件。辯方質疑，為何郭簽署「冇字」文件時沒提出疑問，郭解釋，「因為相信警方做嘢係公正」。

女事主：至今仍想追討損失

另一女事主黎靜琳供稱，她在一宗網上詐騙案損失一萬多元，並於前年5月23日報警及錄口供，事後獲得口供副本。黎指出，她從沒向警方表明不追究案件，亦不曾錄取「不追究證人陳述書」，至今仍想追討損失。審訊今續。

【案件編號：DCCC 202/24】

上 / 下一篇新聞