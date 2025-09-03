明報新聞網
港聞

港聞二

社工：團友互勉走出低潮 勝10次輔導

【明報專訊】有吸毒青年藉參加保良局獲禁毒基金資助的「無毒新宇宙」原創歌舞劇場計劃成功戒毒。保良局表示，該樂團台前幕後共逾百名青年參與，當中3人曾接觸過毒品、兩人已基本戒除，未來會繼續尋找資助以支援劇團，希望保留原班人馬之餘，亦盼吸納其他有需要和勇於追夢的青年。創立劇團的社工說，樂團經驗顯示同儕間的正面互動，甚至「比社工10次輔導更有用」。

疫情後「隱蔽吸毒」青年增

保良局曹貴子動感青年天地註冊社工黃文傑說，因個人對音樂劇的熱愛，並觀察到新冠疫情後「隱蔽吸毒」的年輕人增多，決心透過音樂劇傳遞正向價值，因而創立「無毒新宇宙」計劃，項目於2023年9月申請禁毒基金，並於去年啟動。禁毒基金資料顯示，項目冀透過禁毒工作坊、音樂製作和音樂表演培訓，提高青少年的禁毒意識，包括為高危青少年舉辦原創歌曲樂隊訓練和歌曲影片製作。

黃文傑認為劇團接納並包容多元年輕人，讓他們結交摯友，有成員在人生低潮時，透過團友安慰支持獲極大鼓舞，而年輕人之間的正向互動能激發正向思維。他說在輔導青少年時常感「差少少」，認為應讓年輕人自己體驗，並用積極的環境感染有情緒問題乃至有毒癮的同伴。

通訊軟件暗藏吸毒派對資訊

黃說留意到現時年輕人會透過Telegram等通訊軟件，組織在山邊、廢棄工廈等隱蔽地點舉行派對，主辦方和參與者默認場內有毒品供應，並會在Telegram聊天中使用如葉子圖案等表情符號作暗示。此外，現時還出現將毒品混進電子煙油的銷售模式，例如在煙彈中添加「K粉」。

