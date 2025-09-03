明報新聞網
港聞

港聞二

18歲初嘗大麻 投入歌舞劇場終醒悟 曾溺毒海癮青夾band自救

【明報專訊】當毒品成癮成為情緒出口，音樂或蘊含救贖之道。受情緒病困擾的樂隊成員KB吸大麻成癮，沉溺兩年裏音樂生涯備受打擊；沉淪之中她由社工介紹參加推廣禁毒的歌舞劇樂團，透過忙碌的樂團排練重建對生活的掌控，並戒掉大麻。

明報記者 方寧

青年初嘗毒品多由朋友「介紹」，部分人的家屬或亦有吸毒史。2023年，時年18歲的KB因情緒病要服藥，副作用令她出現嘔吐甚至厭食症狀，隨後男友介紹她吸大麻。她憶述最初很抗拒，但男友說吸大麻不會上癮，並將之與打機等心理依賴類比，她於是在害怕和緊張中首嘗THC大麻油，起初感覺放鬆，自小六以來的抑鬱、失眠和厭食問題得到改善，此後開始直接「隊草」。

吸毒減壓 重蹈父母覆轍

KB透露父母在她出生前也曾吸毒，父親後來戒毒並離開，而母親在她成長過程中仍有吸毒，這段背景讓她強烈厭惡毒品，但儘管她討厭家人吸毒背景，卻不自覺地重蹈覆轍，甚至會想試試「毒品是否真的這麼難戒」。

自中學起協助KB的保良局曹貴子動感青年天地註冊社工黃文傑說，KB於2023年雖患情緒病，仍熱心玩音樂，亦常與朋友聚會，至去年察覺她會數日不進食、體重急劇下降，皮膚變差及嗜睡，估計她接觸毒品。黃憶述，由於注意力渙散及睏倦，KB曾在樂隊演出時「甩拍」、走音、不夠氣等，又會因演出表現不佳影響心情，最終再轉向毒品的惡性循環。

專注排練團友鼓勵終戒除

KB透露曾嘗試戒毒，但往往因失眠而打破決心，且在獨自一人、無所事事時更容易沉溺其中。去年10月左右KB迎來轉機，黃文傑邀請她加入保良局青少年服務推出的「無毒新宇宙」原創歌舞劇場計劃，擔任幕前和幕後工作，並在今年3月排練最緊湊的時期，成功戒除毒品。

KB笑稱劇團規律的排練消磨了精力，讓她沒時間獨處，「不需要再依賴（毒品）這些」。她說，在劇團中感受到強烈的愛與支持，發現縱使狀態糟糕亦值得被愛，舉例試音時無論效果，成員都為她歡呼拍手。另外，樂團亦為她「度身訂製」角色，她得以從第三身視角回看自己，意識到自己沉淪的狀態，並分辨出「想吸毒」的念頭只是習慣，而非真實想法，最終才能下定決心拿回自己身體的主導權。

