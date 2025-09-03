港伙海內外多地緝毒3月 檢4.8億元貨拘96人

海關毒品調查科機場調查課監督黃雅綸稱，香港海關及警方，聯同深圳、德國、加拿大和新加坡等多個執法機構，過去3個月展開聯合行動，重點打擊不法分子利用航空旅客販毒，即俗稱「飛機豬」。其間在香港市區、機場及海外各地偵破共74宗航空旅客以香港為目的地的販毒案件，檢獲約1219公斤毒品，包括622公斤大麻、280公斤氯胺酮、200公斤可卡因、85公斤冰毒、29公斤海洛英、2公斤搖頭丸，市值共約4.79億元，被捕96人年齡介乎16至69歲，涉不同國籍。

搗4團伙 多涉「飛機豬」

警方毒品調查科行動組警司關駿軒表示，販毒集團利用內地及海外居民販毒，令本港執法人員難以掌握其背景，又利用迂迴的飛行路線躲避追查，並且安排「接力」販毒，即安排一名成員攜帶載有毒品的行李箱飛抵本港，再安排另一成員從其他地方於相若時間抵港，於禁區拿取裝有毒品的行李入境。

今次行動共偵破4個活躍於本港的販毒集團，調查發現涉案毒品多來自「飛機豬」，部分已流入市面，執法人員順藤摸瓜追查，於8月拘捕兩名主腦及4名骨幹，檢獲總值7600萬元可卡因及氯胺酮。

藏毒手法多 47公斤氯胺酮扮「茶樹菇」

海關機場科航空旅客第二組指揮官陳妙玲稱，販毒集團用不同手法收藏毒品，包括藏在行李箱暗格、用衣服及錫紙掩飾等，其中一案被捕人由德國抵港，但帶同24包用中文寫着「茶樹菇」的包裝食品，引起海關懷疑，最終檢獲47公斤氯胺酮，總值2100萬元，屬今次行動檢獲最大金額毒品的案件。黃雅綸強調，販毒後果嚴重，以今年3月審結的一宗販毒案為例，一名旅客涉運4.8公斤可卡因來港，經審訊後被定罪，判監25年，呼籲市民切勿以身試法。