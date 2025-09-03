明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港伙海內外多地緝毒3月 檢4.8億元貨拘96人

【明報專訊】海關與警方聯同內地及海外相關部門合作，於今年6至8月展開代號「勇擊」的大型緝毒行動，共檢獲約1219公斤不同種類毒品，市值高達約4.79億元。行動中有96人被捕，涉不同國籍，包括4個販毒集團的主腦及骨幹成員。調查發現，販毒集團手法層出不窮，例如安排「接力」販毒。警方與海關稱會繼續透過風險評估及用科技協助，打擊販毒行為。

海關毒品調查科機場調查課監督黃雅綸稱，香港海關及警方，聯同深圳、德國、加拿大和新加坡等多個執法機構，過去3個月展開聯合行動，重點打擊不法分子利用航空旅客販毒，即俗稱「飛機豬」。其間在香港市區、機場及海外各地偵破共74宗航空旅客以香港為目的地的販毒案件，檢獲約1219公斤毒品，包括622公斤大麻、280公斤氯胺酮、200公斤可卡因、85公斤冰毒、29公斤海洛英、2公斤搖頭丸，市值共約4.79億元，被捕96人年齡介乎16至69歲，涉不同國籍。

搗4團伙 多涉「飛機豬」

警方毒品調查科行動組警司關駿軒表示，販毒集團利用內地及海外居民販毒，令本港執法人員難以掌握其背景，又利用迂迴的飛行路線躲避追查，並且安排「接力」販毒，即安排一名成員攜帶載有毒品的行李箱飛抵本港，再安排另一成員從其他地方於相若時間抵港，於禁區拿取裝有毒品的行李入境。

今次行動共偵破4個活躍於本港的販毒集團，調查發現涉案毒品多來自「飛機豬」，部分已流入市面，執法人員順藤摸瓜追查，於8月拘捕兩名主腦及4名骨幹，檢獲總值7600萬元可卡因及氯胺酮。

藏毒手法多 47公斤氯胺酮扮「茶樹菇」

海關機場科航空旅客第二組指揮官陳妙玲稱，販毒集團用不同手法收藏毒品，包括藏在行李箱暗格、用衣服及錫紙掩飾等，其中一案被捕人由德國抵港，但帶同24包用中文寫着「茶樹菇」的包裝食品，引起海關懷疑，最終檢獲47公斤氯胺酮，總值2100萬元，屬今次行動檢獲最大金額毒品的案件。黃雅綸強調，販毒後果嚴重，以今年3月審結的一宗販毒案為例，一名旅客涉運4.8公斤可卡因來港，經審訊後被定罪，判監25年，呼籲市民切勿以身試法。

相關字詞﹕販毒

上 / 下一篇新聞