港聞

港聞二

專家：男士多怕尷尬家事拒求助

【明報專訊】屯門怡樂花園男子涉縱火後墮樓身亡，據悉死者捲入與親屬的物業糾紛，原定昨日出庭。有社工表示，普遍男士或因怕尷尬等原因，即使面對家庭問題及壓力都不願尋求協助，輔導機構難以發現，鼓勵正面對家庭問題的男士放下面子，向相關機構或人士求助。

香港心理衛生會賽馬會「再闖男天」計劃社工梁嘉駿表示，男士面對家庭問題及壓力通常不願尋求協助，原因或與憂慮被人看不起、怕尷尬等有關，若經濟能力不理想，情况更甚。

他指出，社工及輔導機構雖然難以就經濟問題提供協助，但他鼓勵正面對家庭問題的男士放下面子，勇敢踏出第一步，向機構或相關人士求助，除可找親友傾訴，坊間有不少機構推出協助男士的計劃，亦有機構提供男士暫住服務；社署則設有綜合家庭服務中心及精神健康綜合社區中心。

事發後，死者多名家屬昨到現場拜祭。梁嘉駿特別提到，普遍親友協助處理身後事後，未有處理自己情緒，憂親友亦可能會出現創傷，即使表面上「冇嘢」，但隨着生活壓力，或再經歷類似事情便會觸發情緒。他鼓勵有需要的親友亦應盡早尋求協助，例如向親友傾訴或尋求專業人士協助。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線 ： 2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會 ： 2389 2222

社會福利署 ： 2343 2255

明愛向晴軒 ： 18288

人生熱線：8100 8012

香港心理衛生會：2528 0196

