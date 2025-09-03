明報新聞網
港聞

港聞二

爭業權同父異母兄弟對簿 中年漢單位縱火後墮樓亡

【明報專訊】屯門怡樂花園昨日發生縱火及自殺案，一名中年漢疑因物業業權問題，與同父異母的弟弟對簿公堂，中年漢原為被告，被要求遷離物業，案件原定昨日開庭，但中年漢昨日凌晨懷疑於單位縱火及墮樓亡，並留下遺書。

昨日凌晨4時許，警方接獲屯門景峰徑怡樂花園的住戶報案，指怡樂花園1座一個高層單位有懷疑燒焦氣味傳出。接報到場的消防員破門入屋，發現單位火光熊熊，立即開喉撲救火警。火警發生約兩分鐘後，保安員發現一名男子倒臥於第1座與第2座之間的地面上，懷疑該男子從高處墮下，在場的救護員趕至，經檢驗後，證實該男子當場身亡。警方再於現場檢獲遺書，該男子的死因有待驗屍後確定。

發現多處火頭 現場檢遺書

經初步調查，51歲姓陳男事主為起火單位住戶。案件列作縱火及自殺案，由屯門警區刑事調查隊第四隊跟進調查，警方及消防將繼續跟進火警成因。據了解，單位內發現有多處火頭，現場亦沒有自然起火的因素，消防初步認為火警起因有可疑，至於該男子自殺原因則有待調查。

事件中，消防動用一條喉及一隊煙帽隊，約30分鐘後將火救熄，大廈約120名居民疏散到樓下暫避，有住客攜同寵物貓逃生，其間一名年約60歲女子自行疏散期間跌倒，頭部受傷，需送院治理。

事件發生後現場所見，昨早約11時，男死者的3男3女親友帶同水果、香燭到現場拜祭，其間有女親友傷心拭淚。政府化驗所人員亦到場協助蒐證。

事主居於單位 姊及父離世後業權轉予弟

據了解，涉案單位原本由男事主的姊姊購入，一直由兩姊弟居住。事主姊姊去世後，單位由事主父親處理。直到父親亦離世，業權輾轉傳到死者同父異母的弟弟名下，但仍一直由事主居住。據悉，最近事主同父異母的弟弟想取回單位自住，兩人為物業擁有權鬧上法庭，案件原定昨早在區域法院舉行聆訊。根據司法機構網頁資料，昨早在區域法院有一宗雜項案件的傳票聆訊，一名陳姓人士為原告，與事主同名的陳姓人士為第一被告，單位佔用人為第二被告，據網頁資料，被告沒有律師代表。

另外，根據查冊資料，單位2002年由一名姓陳、洋名Patricia的人士以約82萬元購入；至2021年，單位易手，由另一名姓陳人士、亦即上述案件原告的同名人士以500萬元購入，持有至今。綜合數間銀行網上物業估值資料，單位估值約360萬元。

相關字詞﹕業權紛爭 自殺 縱火

