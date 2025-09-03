明報新聞網
港聞

港聞一

城門河旁污水廠滲漏 流入5小時「水質正常」

【明報專訊】渠務署昨日透過facebook專頁「下水水」表示，昨早約10時許發現一條位於沙田污水處理廠內的地下污水輸送管道滲漏，導致部分溢出的污水流進城門河，至昨午3時已制止，即污水流入城門河約5小時。渠務署昨晚回覆本報查詢稱，涉事管道使用逾40年，曾於2021年例行檢查，當時並沒發現異常，署方現正緊急維修管道。環保署表示，城門河水質事發期間維持正常範圍內。

渠務署表示，昨發現有污水流進城門河後，已即時安排緊急維修，包括停止使用有關污水管道、在現場設置臨時擋水裝置，以及使用吸缸車把污水抽走，昨午約1時已大致控制污水流進城門河，至下午3時已制止。

渠署：水管4年前檢查無異樣

被問為何涉事管道會滲漏、對上一次何時維修等，渠務署回應表示，發生滲漏的地下污水輸送管道已使用超過40年，曾於2021年作例行檢查，當時並沒發現異常情况；署方正做緊急維修工作，務求盡快修復滲漏的地下污水輸送管道，於搶修期間，污水會引流至廠內其他設施作處理，以維持污水處理廠的正常運作。渠務署表示會與環保署緊密聯繫，將持續監察城門河水質。

環保署表示在接獲渠務署通知後，隨即派員前往城門河實地視察，並採集河水樣本化驗，持續監測水質變化；事發期間，城門河水質包括溶解氧、氨氮、酸鹼值等維持在正常範圍內，亦未發現魚類死亡。

相關字詞﹕沙田污水處理廠 城門河 環保署 渠務署

