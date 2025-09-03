醫界籲醫局檢討舉報機制 組織：處理事故保守種禍根

大狀：倘動機善良或可減刑

根據《刑事罪行條例》，「犯罪及不誠實使用電腦」罪最高可判囚5年。潘展平說，日後若以相關罪名起訴涉事醫生，控方需證明被告使用他人電腦不誠實取用資料作違法行為，這視乎有否紀錄可顯示被告曾登入系統，且不是出於醫療或研究等目的而取用病人資料。他說，若能證明被告出於善良動機，例如保障病人家屬知情權，或能成為減刑因素，但視乎有否其他投訴方法等。

私隱專員公署正調查事件。潘展平稱，若要證明涉案醫生違反《私隱條例》，需視乎其會否令資料當事人或其家人蒙受任何指明傷害；若涉案人動機有合理辯解則可免責，例如為阻止罪案發生或維護公眾利益等。

醫協會長憂極端舉報損士氣

郭宏駿表示，醫管局內部有既定機制供員工舉報，再交由質素及安全部門調查；若涉個人技術問題，則可投訴至醫專及醫委會。他形容事件涉及病人私隱，涉事醫生做法「極端少少」。至於有稱事件疑涉個人利益，郭認為工作上應有良性競爭，若員工之間用極端手段舉報，其他人亦會擔心「有人在背後蒐集黑材料攻擊我」，繼而打擊士氣。

將軍澳醫院管治委員會成員、醫衛界議員林哲玄在港台節目《千禧年代》稱，涉事醫生並非只發放事實資訊，而是個人的醫療判斷，且二人並非涉事病人的主診醫生，直接聯絡家屬並作出對另一醫生的批評，並不恰當。

醫管局早前提出建立「敢言文化」，郭宏駿說關鍵在於善用現有投訴機制，醫管局要研究如何令員工敢提意見。香港病人政策連線主席林志釉昨在港台節目稱，事件揭示「敢言文化」只是「講出口，落實仍有漫長道路」，過往醫管局處理醫療事故保守，很遲才公布，「種下禍根」，令人有「（醫管局）自己都不夠敢言」的觀感。