明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

批將院說法不實 死者子促獨立調查 指操刀醫認錯時無人糾正 兩日後稱併發症亡

【明報專訊】將軍澳醫院兩名醫生涉外泄載有多名病人資料的內部文件而被捕，兩人昨日獲准保釋，本月下旬須向警方報到。事件涉及一名六旬女病人於該院接受手術後死亡，事後接獲「吹哨」匿名信的死者兒子昨傍晚再與院方會面，他昨午接受本報訪問，反駁院方前日言論，稱首次會面中並無發生「顧問醫生即場糾正操刀醫生承認個人失誤」，他要求當局為事件真相展開獨立調查。對於有醫生被指控泄密，他說若非收到匿名信，自己不會有勇氣投訴，「（泄密）雖然不對，但情有可原」。

兩涉泄密醫生保釋候查

案中60多歲患胰臟癌女病人今年2月在將軍澳醫院接受「胃鏡超聲波穿刺術」手術期間出血，其後死亡，其子後來接獲匿名信，內有母親住院期間及其他病人的病歷，並對操刀姓洪醫生作出多項指控。死者兒子張先生向本報稱，洪醫生當時認為母親的手術「一定要做」，而手術前簽署的「知情同意書」，當中並沒列明有「肝臟動脈假性動脈瘤」出血風險，即其母手術後的死因。

指手術同意書未提風險

張說知悉母親病情嚴重，若非洪醫生表示手術成功率有八九成，家人或會作另一選擇，「如果手術成功率只有三成，寧願不做手術，讓她與家人度過餘下時光」。

張續稱，為母親辦後事後，3月底收到匿名信，他其後向醫管局熱線投訴，總部着他向聯網投訴，直至4月底首次與院方會面，主刀的洪醫生、一名顧問醫生及病人聯絡主任參與。將軍澳醫院行政總監袁家兒前日表示，主刀醫生在該次會面曾說「個人失誤」，惟會上另一顧問醫生已糾正。張昨稱，他重聽會面錄音，當時沒有醫生糾正洪的說法。

張稱會面後原以為事件已解決，「他們都說失誤，我以可怎樣？」，但兩日後接獲院方來電，稱其母離世非醫療失誤而是死於併發症。張稱當時會面的人並非「二打六」，認為會面前院方無可能沒開會討論；對於洪是否口誤、或是為病人離世而內疚才說個人失誤，張表明不接受有關說法，「我有證據，佢（洪醫生）自己親口講」。他認為院方事後講法是「點噏都得」、出爾反爾。

受匿名信鼓勵 泄密「情有可原」

張說，事後在醫療紀錄中發現母親的醫療文件疑被冒簽，至7月與院方再次會面討論，內容包括洪醫生承認失誤及懷疑冒簽文件，但沒取得結論。他說醫委會表示已收悉投訴，目前未有進展，只能待死因庭聆訊。他說需交由專業機構決定涉事洪醫生是否需被懲處。

警方周日拘捕將軍澳醫院一名57歲顧問醫生及一名35歲副顧問醫生，兩人涉嫌「有犯罪或不誠實意圖取用電腦」。張稱相信兩名醫生要為自己行為負責，但若非收到匿名信，他不會鼓起勇氣向醫院投訴，「（泄密）雖然不對，但情有可原……不會有人將幾十年行醫生涯，賭在說出這件事上面」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞