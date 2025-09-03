批將院說法不實 死者子促獨立調查 指操刀醫認錯時無人糾正 兩日後稱併發症亡

兩涉泄密醫生保釋候查

案中60多歲患胰臟癌女病人今年2月在將軍澳醫院接受「胃鏡超聲波穿刺術」手術期間出血，其後死亡，其子後來接獲匿名信，內有母親住院期間及其他病人的病歷，並對操刀姓洪醫生作出多項指控。死者兒子張先生向本報稱，洪醫生當時認為母親的手術「一定要做」，而手術前簽署的「知情同意書」，當中並沒列明有「肝臟動脈假性動脈瘤」出血風險，即其母手術後的死因。

指手術同意書未提風險

張說知悉母親病情嚴重，若非洪醫生表示手術成功率有八九成，家人或會作另一選擇，「如果手術成功率只有三成，寧願不做手術，讓她與家人度過餘下時光」。

張續稱，為母親辦後事後，3月底收到匿名信，他其後向醫管局熱線投訴，總部着他向聯網投訴，直至4月底首次與院方會面，主刀的洪醫生、一名顧問醫生及病人聯絡主任參與。將軍澳醫院行政總監袁家兒前日表示，主刀醫生在該次會面曾說「個人失誤」，惟會上另一顧問醫生已糾正。張昨稱，他重聽會面錄音，當時沒有醫生糾正洪的說法。

張稱會面後原以為事件已解決，「他們都說失誤，我以可怎樣？」，但兩日後接獲院方來電，稱其母離世非醫療失誤而是死於併發症。張稱當時會面的人並非「二打六」，認為會面前院方無可能沒開會討論；對於洪是否口誤、或是為病人離世而內疚才說個人失誤，張表明不接受有關說法，「我有證據，佢（洪醫生）自己親口講」。他認為院方事後講法是「點噏都得」、出爾反爾。

受匿名信鼓勵 泄密「情有可原」

張說，事後在醫療紀錄中發現母親的醫療文件疑被冒簽，至7月與院方再次會面討論，內容包括洪醫生承認失誤及懷疑冒簽文件，但沒取得結論。他說醫委會表示已收悉投訴，目前未有進展，只能待死因庭聆訊。他說需交由專業機構決定涉事洪醫生是否需被懲處。

警方周日拘捕將軍澳醫院一名57歲顧問醫生及一名35歲副顧問醫生，兩人涉嫌「有犯罪或不誠實意圖取用電腦」。張稱相信兩名醫生要為自己行為負責，但若非收到匿名信，他不會鼓起勇氣向醫院投訴，「（泄密）雖然不對，但情有可原……不會有人將幾十年行醫生涯，賭在說出這件事上面」。

