明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

馬會擬增撥40億升級改造馬場設施

【明報專訊】2025/2026年度新馬季9月7日開鑼，香港賽馬會行政總裁應家柏昨日在馬季前記者會表示，馬會已投入逾100億元，進行為期多年馬場發展大綱，活化沙田及跑馬地馬場，計劃下一階段額外投放40億元升級及改造馬場場地設施。其中位於沙田馬場看台第二座「連薈」及「天馬驛」開鑼日將投入服務，「連薈」會透過數碼科技，讓訪客進入沙田馬場時迅即投入賽馬體驗；而「天馬驛」則先試業運作，這個集餐飲及數碼娛樂於一體的沉浸式場所，10月12日起提供數碼化賽馬體驗。

彭福公園翻新明年1月重開

應家柏說，上一年度馬季迎來逾170萬人次入場，包括逾19.5萬名內地旅客。他稱入場客不少來自年輕一代，對賽馬非常感興趣，期待透過馬場數碼及互動體驗進一步認識這項運動。應家柏並提及彭福公園翻新工程，稱明年1月彭福公園將完成翻新工程並全面重開，同年4月園內新設施「小馬大本營」啟用，而公園與沙田馬場看台第二座的連接其後會進一步優化。公園初期只限非賽馬日開放，馬會正制定措施嚴格確保賽馬日進入彭福公園者不會接觸任何投注。

馬會表示，「連薈」及「天馬驛」開放給所有入場客，設美食廣場、零售店及工作坊；牆上有屏幕介紹不同傳奇馬匹和騎師，亦有機械馬模型及藝術品，給市民拍照打卡。馬會物業部總監陳翊銘表示，「連薈」作為沙田馬場第二個進場樞紐，運用了先進馬匹數碼整合技術，並設各種快閃店，務求加深訪客對純種馬了解及對香港賽馬欣賞。馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋則說，「天馬驛」名稱結合想像與驛站的意思，稱該四層高的數碼賽馬中心將為年輕馬迷及旅客提供一站式馬場體驗。

上 / 下一篇新聞