馬會擬增撥40億升級改造馬場設施

彭福公園翻新明年1月重開

應家柏說，上一年度馬季迎來逾170萬人次入場，包括逾19.5萬名內地旅客。他稱入場客不少來自年輕一代，對賽馬非常感興趣，期待透過馬場數碼及互動體驗進一步認識這項運動。應家柏並提及彭福公園翻新工程，稱明年1月彭福公園將完成翻新工程並全面重開，同年4月園內新設施「小馬大本營」啟用，而公園與沙田馬場看台第二座的連接其後會進一步優化。公園初期只限非賽馬日開放，馬會正制定措施嚴格確保賽馬日進入彭福公園者不會接觸任何投注。

馬會表示，「連薈」及「天馬驛」開放給所有入場客，設美食廣場、零售店及工作坊；牆上有屏幕介紹不同傳奇馬匹和騎師，亦有機械馬模型及藝術品，給市民拍照打卡。馬會物業部總監陳翊銘表示，「連薈」作為沙田馬場第二個進場樞紐，運用了先進馬匹數碼整合技術，並設各種快閃店，務求加深訪客對純種馬了解及對香港賽馬欣賞。馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋則說，「天馬驛」名稱結合想像與驛站的意思，稱該四層高的數碼賽馬中心將為年輕馬迷及旅客提供一站式馬場體驗。