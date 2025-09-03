灣區熱搜：遊東江縱隊遺址念抗戰

明報記者 林迎、蔡宛均

紀念館藏革命文物 展抗日武裝歷程

作為東江縱隊的誕生地，大灣區共有3間東江縱隊紀念館，分別位於深圳坪山、東莞大嶺山鎮和惠州羅浮山下。坪山的東江縱隊紀念館透過文獻、圖片和場景復原等形式，展現東江縱隊抗日武裝的發展歷程。1938年侵華日軍登陸惠陽大亞灣後，東莞抗日模範壯丁隊與惠寶人民抗日游擊總隊先後成立，這兩支隊伍便是東江縱隊的前身，並於1943年12月在深圳整編為廣東人民抗日游擊隊東江縱隊，而位於深圳大鵬新區的土洋村東江縱隊司令部舊址，原本是天主教堂，當年便見證東江縱隊的正式成立與發表《成立宣言》，司令部舊址現已改建成展覽館，館藏諸多革命文物，如勳章、飯盒等。

值得一提的是，位於東莞大嶺山鎮的東江縱隊紀念館於2005年9月3日建成，不僅地理位置緊鄰東江縱隊抗戰遺蹟大嶺山抗日根據地舊址，而且館內有多達5500餘件展品，其中設多個抗戰武器展櫃，並藏有多件國家級文物。據廣東東江縱隊紀念館副館長唐琳表示，紀念館還設有國防教育主題公園，陳列不同時期的導彈、艦炮等國防武器，「每年參觀人數都在攀升，參觀者來自全國各地，也有部分海外人士，但主要仍以大灣區民眾為主」。此外，大嶺山抗日根據地舊址作為華南最早的抗日根據地之一，現存9處文物遺蹟，既是全國重點文物保護單位，也是國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。

港九大隊救數百文化人國際友好

東江縱隊與香港亦有深切關係，據史料記載，抗戰期間先後有1500多名港澳青年和華僑子女到深圳、惠州等地投身東縱。此外，廣東南方紅色文化研究院特邀研究員王勇指出，東江縱隊在1941年香港淪陷後在港成立港九大隊，專門營救遭日軍抓捕滯留香港的愛國民主人士和文化界名人，這使其在華南抗戰中具有獨特意義，他們不僅營救了鄒韜奮、茅盾等300多名文化人士、民主人士，還有100多名國際友人等，「當時救了美軍飛虎隊的克爾中尉，他還用從日軍繳獲的相機影了很多相，由於技術受限，所以帶回了美國，直到2009年其子戴維克爾才將這些照片帶回中國」。王勇表示，戴維克爾會在抗戰80周年之際來粵重溫父輩抗戰歷史。

東莞前「慰安所」建築仍存 曾改建

除了東江縱隊遺址，東莞亦有其他戰事痕迹。據東莞市委黨史研究室《抗戰時期日軍在東莞地區設立慰安所的調查》，日軍在東莞設立的「慰安所」分3種類型，一是日軍主辦，二是日本商人開辦，三是從妓院臨時改成的「慰安所」。如今，這些「慰安所」多數已經倒塌或重建，記者找到兩處仍存的舊建築，分別為寺前街2至10號及萬壽路31號。它們當年都屬日本商人為日軍開辦的性服務場所，前者當時被稱為「小園慰安所」，原為晚清園林式別墅，日佔時期被日商霸佔，有「慰安婦」約30人；後者是一座被稱為「和平食堂」的西式小樓，原為國民黨軍隊團長何寶書的住宅。「和平食堂」為日本人提供飲食及性服務，兼職做「慰安婦」的女服務員有10多人，穿和服、講日語。這兩處建築現時大門緊鎖，從外觀上看有改建過，但不知內裏是否有人居住或使用。