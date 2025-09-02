明報新聞網
港聞

港聞二

9社區客廳獲關愛基金撥2.23億

【明報專訊】政府前年起從關愛基金撥款在多區設立「社區客廳」，以提供額外生活空間予「劏房戶」並擴闊其人際網絡。民青局昨天向立法會提交文件匯報關愛基金工作進度，提及現時9個社區客廳共獲撥款約2.23億元，其中今年開始試行的5個項目預算開支共約1.23億元，其中行政開支約佔近5%。

今年開5間 預算開支1.23億

文件提及，截至今年7月底，基金總結餘為98.22億元，現時有26個援助項目正在運作，包括前年開始的社區客廳試行計劃。

政府今年3月起先後在高山道、筲箕灣、太子、深水埗東及馬頭角設社區客廳，文件顯示，該個項目的預算開支總額約1.23億元，包括總行政開支約585.7萬元；各項目為期3年，預計合共服務至少2180個「劏房戶」，每年服務約34.2萬人次。

計及正在試行但未正式啟動的馬頭角社區客廳，截至7月，先後在今年3至7月啟動的5間社區客廳，已獲發放資助約1557.7萬元，但文件未提供受惠人數。

至於2023年12月試行、位於深水埗的首個社區客廳項目，截至7月獲發放1508萬元資助，近33.7萬人次受惠。另去年7月起試行的土瓜灣、紅磡、南昌社區客廳共獲發資助2995萬元，服務共約35萬人次。

對於各社區客廳項目的進度及成效檢討，文件稱「日後將向專責小組匯報成效檢討結果」，未列具體匯報時間。

相關字詞﹕民政及青年事務局 劏房戶 扶貧委員會 社區客廳 關愛基金

