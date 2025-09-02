明報新聞網
港聞

港聞二

反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續

【明報專訊】《反恐條例》第二宗案件，8人於2020年初涉策劃3次爆炸。8人在高院否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪，昨日第160天審訊，法官完成引導。法官提醒陪審團，他們決定事實的基礎必須為證據，不能憑空猜想，亦不能將2019年社會事件的感受帶入裁決。9人陪審團自昨日早上11時開始退庭，商議近6個半小時後仍未得出裁決。法官指示陪審團休息，押後案件至今日繼續退庭。

官提須用證據決定事實基礎

勿將社會事件感受帶入裁決

被告依次為無業何卓為（36歲，案發時年齡，下同）、裝修工李嘉濱（25歲）、金融從業員吳子樂（27歲）、程序設計師張家俊（29歲）、文員楊怡斯（28歲）、入境處合約登記主任張琸淇（24歲）、浸大學生何培欣（23歲）及測量員周皓文（25歲）。

首7名被告同被控《反恐條例》下串謀犯對訂明標的之爆炸罪，以及屬交替的串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，涉及3次爆炸發生於2020年1月27日明愛醫院、2月2日羅湖港鐵站及3月8日將軍澳尚德停車場。李嘉濱另被控意圖妨礙司法公正罪，指他虛報住址。周皓文單獨被控企圖製造炸藥罪。

法官陳仲衡引導陪審團，簡述控辯雙方的理據，稱控方針對首7名被告涉及串謀協議的證供，包括從被告手機內擷取的大量Tg信息、監視警員對被告的辨認，以及閉路電視片段拍攝到被告出入儲存炸藥的單位等，另指周皓文沒有參與串謀，但他家中有爆炸原材料，企圖製造炸藥；惟辯方質疑控方證供，提及單位內搜出炸藥是插贓嫁禍，部分被告在不情願下錄取口供。

【案件編號：HCCC186/22】

相關字詞﹕高等法院 企圖製造炸藥罪 妨礙司法公正罪 92籤爆炸品案 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例

