港聞

港聞二

山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題

【明報專訊】屯門昨日揭發雙屍命案。保安員昨早發現山景邨一單位傳出異味，遂報警求助。接報到場救援人員破門入屋，發現一對母子倒斃單位內，身旁有一盆燒過的炭，案件暫列屍體發現，事件起因仍有待調查。據了解，不排除事件與兩人的金錢問題有關。

被揭發倒斃單位的兩人分別54歲姓鍾女子及25歲姓王男子，兩人為母子關係，被發現時已陷入昏迷，接報到場救護員即場證實兩人死亡。消息稱，鍾婦與丈夫已分居多年，母子二人均有欠債，確實金額仍有待查證，不排除事件涉及兩人債務問題，相信兩人已死去數天。

單位傳異味揭發 無檢獲遺書

警方昨早10時許接獲保安員報案，指山景邨景華樓一單位傳出異味，懷疑有人在屋內昏迷。據了解，警員到場拍門，但未有回應，從外查看單位全部窗戶均關閉。奉召到場消防員破門入屋，在單位客廳發現兩男女昏迷倒臥，旁邊有一盆燒過的炭，兩人當場證實死亡。警方臨時封鎖單位蒐證，翻查大廈閉路電視片段，查看兩人出入紀錄，並向附近鄰居詢問涉事單位日常情况。據悉，母子二人甚少與鄰居交談。

探員經調查後，在單位檢走多袋證物，包括一袋燒烤炭及一隻平底鑊，警方於現場沒有檢獲遺書，案件暫列屍體發現，兩人死因仍有待驗屍確定，案件交由屯門警區重案組跟進。兩人遺體昨午由仵工舁送殮房。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

相關字詞﹕山景邨 母子 雙屍命案 燒炭

