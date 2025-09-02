官信納工作表現優異 有極大悔意 衝燈傷途人 P牌督察判社服

被告姚新燊（30歲）聞判掩面拭淚，有親友相擁而泣。辯方昨進一步求情稱，被告隸屬東九龍總區刑事總部，近九成上司撰信支持他，包括總督察、總警司和高級督察，可見他在警隊表現卓越，亦受同袍愛戴。

被告聞判拭淚 親友相擁而泣

辯方形容被告抱持強烈責任感，本案對他是相當大的挫敗，恐招致毁滅性的刑罰；他還押近一個月屬沉重教訓，對社會構成一定阻嚇作用。辯方稱，被告撰寫的求情信表達歉意，他並非刻意衝紅燈，只是無心之失，「佢唔係為咗逃避責任而求情，真心希望法庭畀機會」。

辯：近九成上司撰信支持 受同袍愛戴

暫委法官黃國輝判刑前講述個人背景，被告2018年從大學畢業，2019年加入警隊，任職5年間獲指揮官嘉許約40次；他以往無刑事和交通定罪紀錄，獲感化官建議判社服令。法官表示，本案嚴重性比同類案件輕微，例如事發時凌晨的車流量較少，被告沒有直接撞到傷者，而是車頭撞到的士，使的士失控衝前，間接撞傷途人。此外，傷者曾站於行人路欄杆外，而被告以時速20至30公里行車，比案例中車速為慢。

法官稱，被告社服令的報告內容「非常之良好」，雖然本案經審訊後定罪，但辯方對控方證供無爭議，控方賴以舉證的「車cam」片段來自被告的車輛，辯方僅爭議法律定義。法官認為社服令是合適刑罰，判被告履行最長時數的240小時社服令，另須停牌兩年，自費完成駕駛改進課程。

根據案情，被告前年6月5日駕車沿旺角道行駛至彌敦道交界處，旺角道的交通燈為紅燈。被告沒有停車，衝燈後撞及彌敦道上行駛中的一輛的士。的士打滑旋轉，波及一名女途人。她被撞至右腿開放性骨折，包括右腓骨、股骨和脛骨骨折，手術後有「長短腳」情况。被告自辯稱，事發時首次在旺角路面駕駛，加上他分神思考一宗製毒工場案，不小心下衝燈。

【案件編號：DCCC 63/24】