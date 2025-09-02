明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

官信納工作表現優異 有極大悔意 衝燈傷途人 P牌督察判社服

【明報專訊】前年6月，持「P牌」的休班督察於旺角駕車時涉衝紅燈，攔腰撞向一輛的士，之後的士失控撞倒一名女途人，使她右腿骨折和出現「長短腳」。男督察危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪成，昨於區域法院被判240小時社會服務令。暫委法官黃國輝接納被告在警隊表現優異，亦有極大悔意，指社服令是合適刑罰。警務處公共關係部回覆查詢稱，涉事警員現在停職，警方尊重法庭判決，並會於司法程序完成後按程序跟進。

被告姚新燊（30歲）聞判掩面拭淚，有親友相擁而泣。辯方昨進一步求情稱，被告隸屬東九龍總區刑事總部，近九成上司撰信支持他，包括總督察、總警司和高級督察，可見他在警隊表現卓越，亦受同袍愛戴。

被告聞判拭淚 親友相擁而泣

辯方形容被告抱持強烈責任感，本案對他是相當大的挫敗，恐招致毁滅性的刑罰；他還押近一個月屬沉重教訓，對社會構成一定阻嚇作用。辯方稱，被告撰寫的求情信表達歉意，他並非刻意衝紅燈，只是無心之失，「佢唔係為咗逃避責任而求情，真心希望法庭畀機會」。

辯：近九成上司撰信支持 受同袍愛戴

暫委法官黃國輝判刑前講述個人背景，被告2018年從大學畢業，2019年加入警隊，任職5年間獲指揮官嘉許約40次；他以往無刑事和交通定罪紀錄，獲感化官建議判社服令。法官表示，本案嚴重性比同類案件輕微，例如事發時凌晨的車流量較少，被告沒有直接撞到傷者，而是車頭撞到的士，使的士失控衝前，間接撞傷途人。此外，傷者曾站於行人路欄杆外，而被告以時速20至30公里行車，比案例中車速為慢。

法官稱，被告社服令的報告內容「非常之良好」，雖然本案經審訊後定罪，但辯方對控方證供無爭議，控方賴以舉證的「車cam」片段來自被告的車輛，辯方僅爭議法律定義。法官認為社服令是合適刑罰，判被告履行最長時數的240小時社服令，另須停牌兩年，自費完成駕駛改進課程。

根據案情，被告前年6月5日駕車沿旺角道行駛至彌敦道交界處，旺角道的交通燈為紅燈。被告沒有停車，衝燈後撞及彌敦道上行駛中的一輛的士。的士打滑旋轉，波及一名女途人。她被撞至右腿開放性骨折，包括右腓骨、股骨和脛骨骨折，手術後有「長短腳」情况。被告自辯稱，事發時首次在旺角路面駕駛，加上他分神思考一宗製毒工場案，不小心下衝燈。

【案件編號：DCCC 63/24】

相關字詞﹕社會服務令 區域法院 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 督察 P牌

上 / 下一篇新聞

涉泄病歷 將軍澳醫院兩顧問級醫生同被捕 院方：收內部投訴後揭發 動機待查
涉泄病歷 將軍澳醫院兩顧問級醫生同被捕 院方：收內部投訴後揭發 動機待查
院方：操刀醫確曾認失誤 稱已糾正 個案交死因庭
院方：操刀醫確曾認失誤 稱已糾正 個案交死因庭
警涉造假銷10案 事主：不懂中文被叫簽「不追究」
警涉造假銷10案 事主：不懂中文被叫簽「不追究」
港深穗集群「創新指數」全球居首 孫東：灣區獲認可 主辦方：港頂尖大學多論文盛
港深穗集群「創新指數」全球居首 孫東：灣區獲認可 主辦方：港頂尖大學多論文盛
8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標
8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標
杭州港人電商：港市場細難行「流量經濟」 具誠信優勢可攻英美
杭州港人電商：港市場細難行「流量經濟」 具誠信優勢可攻英美
稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯
稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯
物流署發新指引 採購須做盡職審查 查財務狀况、違規指控等 須驗證文件真偽
物流署發新指引 採購須做盡職審查 查財務狀况、違規指控等 須驗證文件真偽
鑫鼎鑫相關6份採購 標書查核要求不同
鑫鼎鑫相關6份採購 標書查核要求不同
山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題
山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題
反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續
反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續
9社區客廳獲關愛基金撥2.23億
9社區客廳獲關愛基金撥2.23億
葛民輝乘平治遇車禍無恙
葛民輝乘平治遇車禍無恙
李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播
李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播
工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪
工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪
中區反罪惡拘19人涉販毒、藏武器 最細15歲
中區反罪惡拘19人涉販毒、藏武器 最細15歲
斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫
斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫
港警逃出詐騙園區 警已派員赴柬協助
港警逃出詐騙園區 警已派員赴柬協助
擄商人上車 兩匪綁架勒索罪成車手脫罪
擄商人上車 兩匪綁架勒索罪成車手脫罪
臨街爆水管 水噴演藝學院
臨街爆水管 水噴演藝學院
灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員
灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員
灣區熱搜：廣州「南極」球場 大灣區文體中心交通受考驗
灣區熱搜：廣州「南極」球場 大灣區文體中心交通受考驗
灣區手記：恒大與水／文：尚東美
灣區手記：恒大與水／文：尚東美
【Emily】伙科企研港漫AI畫風 馮志明：唔係取代創作 話可迅速將腦海世界呈現
【Emily】伙科企研港漫AI畫風 馮志明：唔係取代創作 話可迅速將腦海世界呈現
【Emily】15高級公務員去北大「沉浸式學習」一年
【Emily】15高級公務員去北大「沉浸式學習」一年
【Emily】港燈伙環團 帶隊夜探郊園搵動物
【Emily】港燈伙環團 帶隊夜探郊園搵動物
【Emily】75應屆牙科畢業生加入衛署實習
【Emily】75應屆牙科畢業生加入衛署實習
【Emily】建商送暖 「母親的抉擇」服務中心大改造
【Emily】建商送暖 「母親的抉擇」服務中心大改造