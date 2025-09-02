明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

物流署發新指引 採購須做盡職審查 查財務狀况、違規指控等 須驗證文件真偽

【明報專訊】政府物流服務署早前採購了「冒牌水」後，承認採購程序不足。據本報了解，物流署長陳嘉信近日向物流署及其他部門採購人員發出新指引，要求人員採購貨品時，須採取盡職審查（due diligence）程序，包括可上網查核或查閱報道，了解入標競爭公司有否不良紀錄，包括其財務狀况、破產紀錄或涉及違規的指控，也應驗證入標公司提交的重要文件，包括產品檢測報告的真偽。署方又稱，稍後會提供詳盡的運作指引，並聯同執法部門為採購人員提供培訓，提高人員處理招標的警覺。

聯手執法部門培訓採購人員

「冒牌水」事件揭示政府採購貨品時，投標公司毋須經財政審核及提交審核帳目，也無明文規定部門人員，須就投標公司或其董事做盡職審查或刑事紀錄審查。

物流署回覆本報表示，日前向各政策局及部門發出內部便箋，提醒同事處理採購及物料管理事宜須提高警覺，防範欺詐行為，指這是配合財庫局檢視整體採購機制和過程，以加強把關能力和優化措施的工作之一。物流署以政府內部文件為由，未有提供文件或文件具體內容。

不過，據本報了解，文件提及詐騙事件，並提醒採購人員要做好盡職審查，「避免事件是至關重要」，文件又提到金額愈高的採購及有新營辦者時，更應採取更嚴格審核，除了招標審批，合約期內也要監察履約情况。針對「鑫鼎鑫」事件反映的問題，文件要求審批人員先查證入標公司提供的文件真偽，而涉及產品檢測或ISO證書，可直接向有關機構查證。審批人員也可透過網絡、新聞報道或不同監管機構的資料，了解投標公司有否不良紀錄，例如違反安全守則、破產或財務問題。

議員憂審查多礙效率 倡視貨種金額調節

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，增加盡職審查對採購工作應影響不大，但應否採更嚴格採購程序，可視乎採購什麼貨品和涉及金額，舉例如購買金額細的擦膠，市場上有不少熟悉的品牌、有基本的質量標準可參考，採購時可要求供應商提供質素保證。謝認為，採購後的貨品檢定更重要，如購買新波鞋，「如果是存放了3年的倉底貨，膠質都硬化，穿上不消一會便會甩底」。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，爆出「冒牌水」事件後，改善採購審查是必須，但「愈多審查效率就愈低」，故要衡量審查效率，指不可能買幾百元貨品便用更高的成本做審查，故審核時應考慮訂單金額、產品性質與安全的關係，以及了解有關公司的行內口碑等因素。

明報記者

相關字詞﹕冒牌水 詐騙 鑫樂觀音山 國洋企業 物流署 陳嘉信 觀音山 招標 政府物流服務署 鑫鼎鑫

上 / 下一篇新聞

涉泄病歷 將軍澳醫院兩顧問級醫生同被捕 院方：收內部投訴後揭發 動機待查
涉泄病歷 將軍澳醫院兩顧問級醫生同被捕 院方：收內部投訴後揭發 動機待查
院方：操刀醫確曾認失誤 稱已糾正 個案交死因庭
院方：操刀醫確曾認失誤 稱已糾正 個案交死因庭
警涉造假銷10案 事主：不懂中文被叫簽「不追究」
警涉造假銷10案 事主：不懂中文被叫簽「不追究」
港深穗集群「創新指數」全球居首 孫東：灣區獲認可 主辦方：港頂尖大學多論文盛
港深穗集群「創新指數」全球居首 孫東：灣區獲認可 主辦方：港頂尖大學多論文盛
8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標
8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標
杭州港人電商：港市場細難行「流量經濟」 具誠信優勢可攻英美
杭州港人電商：港市場細難行「流量經濟」 具誠信優勢可攻英美
稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯
稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯
鑫鼎鑫相關6份採購 標書查核要求不同
鑫鼎鑫相關6份採購 標書查核要求不同
官信納工作表現優異 有極大悔意 衝燈傷途人 P牌督察判社服
官信納工作表現優異 有極大悔意 衝燈傷途人 P牌督察判社服
山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題
山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題
反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續
反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續
9社區客廳獲關愛基金撥2.23億
9社區客廳獲關愛基金撥2.23億
葛民輝乘平治遇車禍無恙
葛民輝乘平治遇車禍無恙
李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播
李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播
工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪
工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪
中區反罪惡拘19人涉販毒、藏武器 最細15歲
中區反罪惡拘19人涉販毒、藏武器 最細15歲
斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫
斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫
港警逃出詐騙園區 警已派員赴柬協助
港警逃出詐騙園區 警已派員赴柬協助
擄商人上車 兩匪綁架勒索罪成車手脫罪
擄商人上車 兩匪綁架勒索罪成車手脫罪
臨街爆水管 水噴演藝學院
臨街爆水管 水噴演藝學院
灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員
灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員
灣區熱搜：廣州「南極」球場 大灣區文體中心交通受考驗
灣區熱搜：廣州「南極」球場 大灣區文體中心交通受考驗
灣區手記：恒大與水／文：尚東美
灣區手記：恒大與水／文：尚東美
【Emily】伙科企研港漫AI畫風 馮志明：唔係取代創作 話可迅速將腦海世界呈現
【Emily】伙科企研港漫AI畫風 馮志明：唔係取代創作 話可迅速將腦海世界呈現
【Emily】15高級公務員去北大「沉浸式學習」一年
【Emily】15高級公務員去北大「沉浸式學習」一年
【Emily】港燈伙環團 帶隊夜探郊園搵動物
【Emily】港燈伙環團 帶隊夜探郊園搵動物
【Emily】75應屆牙科畢業生加入衛署實習
【Emily】75應屆牙科畢業生加入衛署實習
【Emily】建商送暖 「母親的抉擇」服務中心大改造
【Emily】建商送暖 「母親的抉擇」服務中心大改造