物流署發新指引 採購須做盡職審查 查財務狀况、違規指控等 須驗證文件真偽

聯手執法部門培訓採購人員

「冒牌水」事件揭示政府採購貨品時，投標公司毋須經財政審核及提交審核帳目，也無明文規定部門人員，須就投標公司或其董事做盡職審查或刑事紀錄審查。

物流署回覆本報表示，日前向各政策局及部門發出內部便箋，提醒同事處理採購及物料管理事宜須提高警覺，防範欺詐行為，指這是配合財庫局檢視整體採購機制和過程，以加強把關能力和優化措施的工作之一。物流署以政府內部文件為由，未有提供文件或文件具體內容。

不過，據本報了解，文件提及詐騙事件，並提醒採購人員要做好盡職審查，「避免事件是至關重要」，文件又提到金額愈高的採購及有新營辦者時，更應採取更嚴格審核，除了招標審批，合約期內也要監察履約情况。針對「鑫鼎鑫」事件反映的問題，文件要求審批人員先查證入標公司提供的文件真偽，而涉及產品檢測或ISO證書，可直接向有關機構查證。審批人員也可透過網絡、新聞報道或不同監管機構的資料，了解投標公司有否不良紀錄，例如違反安全守則、破產或財務問題。

議員憂審查多礙效率 倡視貨種金額調節

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，增加盡職審查對採購工作應影響不大，但應否採更嚴格採購程序，可視乎採購什麼貨品和涉及金額，舉例如購買金額細的擦膠，市場上有不少熟悉的品牌、有基本的質量標準可參考，採購時可要求供應商提供質素保證。謝認為，採購後的貨品檢定更重要，如購買新波鞋，「如果是存放了3年的倉底貨，膠質都硬化，穿上不消一會便會甩底」。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，爆出「冒牌水」事件後，改善採購審查是必須，但「愈多審查效率就愈低」，故要衡量審查效率，指不可能買幾百元貨品便用更高的成本做審查，故審核時應考慮訂單金額、產品性質與安全的關係，以及了解有關公司的行內口碑等因素。

明報記者