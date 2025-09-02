稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯

浙江省香港商會榮譽會長兼香港．杭州創新創業服務中心顧問湯耀光指出，發展創科產業氛圍和產業鏈完善度均很重要，他以聚焦機器人的「杭州六小龍」之一宇樹為例，產品中的雷達、發動機等配件可交予其他當地生產商，縮減研發時間、降低生產複雜度。他認為，政府為發展創科「燒錢」必要，但錢非萬能，若無法提供企業需要的產業鏈，引進的企業或「燒完錢就走」。

杭州每扶百項 或只少數跑出

翻查資料發現，「杭州六小龍」強腦科技創始人韓璧丞曾於央視專訪提及，在研發階段選擇從美國搬到杭州，是因當地具備先進設備的量產能力，並能快速地匹配強腦智能義肢的生產需要。

湯耀光續稱，政府最大的難點在於堅持幫扶尚未有產出的初創企業，並容許各部門有試錯成本，杭州政府對創科產業大力支持，在一些創科企業初創時就已投放相當多的資源幫助發展，舉例會提供研發經費、租金優惠等方方面面的政策，並有諸多優惠政策吸引創科企業及人才回流。他說，杭州政府或扶持了100項初創科企，最終脫穎而出的可能只有少數。