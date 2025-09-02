明報新聞網
港聞

港聞二

8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標

【明報專訊】暑期旅遊旺季結束，文體旅局長羅淑佩昨稱，本港上月招待515萬名旅客，按年增長16%；今年首8個月累計逾3300萬名旅客訪港，按年增12%。隨着9月淡季來臨，旅遊促進會總幹事崔定邦認為，本月旅客數字稍微回落屬正常，業界亦需預備緊接的「十一黃金周」，料下個高峰將由10月起持續逾5個月至農曆新年前，相信能維持向好勢頭。

港府於新冠疫後積極爭取盛事落戶香港，過去暑假迎來多場足球賽事、大型演唱會和人氣動漫特展。上月錄得515萬名旅客創疫後單月最高紀錄，而今年首8個月逾3300萬名旅客則未及疫前2019年的同期水平。

羅淑佩昨在一個論壇致辭時形容，上月旅遊業成績「令人鼓舞」，有信心年底可達成全年逾4900萬旅客的目標。她將旅客增幅歸功於各類盛事，包括啟德主場館3月揭幕至今多場大型演唱會已吸引100萬名觀眾；7月底英超球隊阿仙奴、利物浦、熱刺及意大利球會AC米蘭訪港，兩場比賽有近10萬名球迷入場，其中最少3萬人屬旅客。

旅界料本月「回氣」迎十一

踏入9月傳統淡季，盛事陣容不再包括歐洲球隊訪港或動漫角色特展。崔定邦表示，9月屬周邊地區的開學月，旅客人次預料稍微回落，「未必好像暑假時那麼澎湃，但也不會很低」，且業界需為下月「十一黃金周」做準備，下次高峰將持續5個月至明年農曆新年前，相信能維持向好勢頭。崔定邦又說，即使旅客消費模式改變，人次仍屬重要指標，「不論他是去文華吃8萬元一頓飯，抑或去麥當勞填肚，業界也會歡迎」。

學者：盛事周期性 應聚焦高消費群

經濟學者李兆波認為，現時旅客較疫前水平仍有距離，加上內地旅客消費力大不如前，不應單以旅客人次衡量旅遊業復蘇進展。他說，港府發展盛事經濟確能吸客，惟盛事有周期性，「要持續地舉辦才能持續吸引人來」，建議港府聚焦吸納高消費客群，「即來到（香港）是會過夜的」，更好發揮盛事經濟效果。

