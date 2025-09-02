警涉造假銷10案 事主：不懂中文被叫簽「不追究」

控方開案陳辭稱，被告黃耀聰（現年34歲）2012年12月加入警隊，案發期間先後駐守旺角及深水埗警區刑事調查隊。就偽造罪，控方指被告於2023年11月4日至5日，替一宗以欺騙手段獲得財產案的事主製作一份虛假的「不追究證人陳述書」，使上級停止調查該案。至於藉公職作出不當行為罪，控方指被告於2023年1月6日至7月28日，在5宗以欺騙手段獲得財產案、3宗盜竊案、1宗勒索案中，向上級虛稱報案人不追究。

控偽造及公職不當行為 一案缺文件揭發

控方表示，2023年8月有警員發現其中一案的檔案內，沒載有報案人的「不追究證人陳述書」，於是通知上司，最終警方經調查揭發不同事件。同月，被告遭警方以妨礙司法公正罪拘捕，他在10次警誡會面中，確認自己是10宗涉案事件的調查警員。

一事主否認有簽「不追究」陳述書

案中3名事主昨完成作供，其中周嘉敏供稱，2022年初就一宗欺騙金錢相關案件報案，同年11月，一名自稱警員的人來電說「搵唔到主謀」，問她是否追究下去，她答若情况如此便不打算追究，並提議警員到其辦公室附近處理不追究口供事宜，惟之後「冇咗下文」，最終沒簽署「不追究證人陳述書」。辯方表示，周與被告曾相約在周的辦公室附近簽署陳述書，最終周赴約並簽署文件；周一概否認。

另一事主李雪梅以越南語供稱，懂聽和說廣東話，但不懂書寫中文。李憶述2023年5月發現家中價值約6萬至7萬元的黃金不翼而飛，遂報警，其後應警方要求簽文件。李強調從沒向警方表示不再追究，她所簽署的「不追究證人陳述書」並不反映其意願，只是應警方指示簽署。在辯方盤問下，李確認自己有非法入境定罪紀錄，另否認希望藉推翻陳述書，令警方重新調查盜竊事件。

辯方稱被告曾解說陳述書 事主不同意

此外，報案稱遭勒索的巴基斯坦裔男事主大皇以烏爾都語供稱，曾以簡單英語跟警員錄口供，而他在涉案時段簽署的「不追究證人陳述書」並不反映其意願。在辯方盤問下，大皇解釋，在簽署陳述書其間勒索者來電，當時壓力很大，或因疏忽而簽署陳述書。辯方表示被告曾到大皇家中，清楚解說陳述書內容，並提及大皇曾把金錢轉帳到印度的銀行戶口，因此無法追查；大皇一概不同意。 審訊今續。

【案件編號：DCCC 202/24】