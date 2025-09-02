明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

警涉造假銷10案 事主：不懂中文被叫簽「不追究」

【明報專訊】34歲男警涉編造假口供，又向上司訛稱投訴人不再追究，引致共10宗案件被終止調查。被告否認各一項偽造及藉公職作出不當行為罪，案件昨日在區域法院開審。其中一名女事主以越南語供稱，前年發現家中價值約6萬至7萬元的黃金不翼而飛，於是報警，強調從沒表明不追究，至今仍希望警方調查。對於曾簽署確認不追究的原因，她供稱不懂閱讀中文，加上「冇睇清楚」，最終按警員指示簽文件。

控方開案陳辭稱，被告黃耀聰（現年34歲）2012年12月加入警隊，案發期間先後駐守旺角及深水埗警區刑事調查隊。就偽造罪，控方指被告於2023年11月4日至5日，替一宗以欺騙手段獲得財產案的事主製作一份虛假的「不追究證人陳述書」，使上級停止調查該案。至於藉公職作出不當行為罪，控方指被告於2023年1月6日至7月28日，在5宗以欺騙手段獲得財產案、3宗盜竊案、1宗勒索案中，向上級虛稱報案人不追究。

控偽造及公職不當行為 一案缺文件揭發

控方表示，2023年8月有警員發現其中一案的檔案內，沒載有報案人的「不追究證人陳述書」，於是通知上司，最終警方經調查揭發不同事件。同月，被告遭警方以妨礙司法公正罪拘捕，他在10次警誡會面中，確認自己是10宗涉案事件的調查警員。

一事主否認有簽「不追究」陳述書

案中3名事主昨完成作供，其中周嘉敏供稱，2022年初就一宗欺騙金錢相關案件報案，同年11月，一名自稱警員的人來電說「搵唔到主謀」，問她是否追究下去，她答若情况如此便不打算追究，並提議警員到其辦公室附近處理不追究口供事宜，惟之後「冇咗下文」，最終沒簽署「不追究證人陳述書」。辯方表示，周與被告曾相約在周的辦公室附近簽署陳述書，最終周赴約並簽署文件；周一概否認。

另一事主李雪梅以越南語供稱，懂聽和說廣東話，但不懂書寫中文。李憶述2023年5月發現家中價值約6萬至7萬元的黃金不翼而飛，遂報警，其後應警方要求簽文件。李強調從沒向警方表示不再追究，她所簽署的「不追究證人陳述書」並不反映其意願，只是應警方指示簽署。在辯方盤問下，李確認自己有非法入境定罪紀錄，另否認希望藉推翻陳述書，令警方重新調查盜竊事件。

辯方稱被告曾解說陳述書 事主不同意

此外，報案稱遭勒索的巴基斯坦裔男事主大皇以烏爾都語供稱，曾以簡單英語跟警員錄口供，而他在涉案時段簽署的「不追究證人陳述書」並不反映其意願。在辯方盤問下，大皇解釋，在簽署陳述書其間勒索者來電，當時壓力很大，或因疏忽而簽署陳述書。辯方表示被告曾到大皇家中，清楚解說陳述書內容，並提及大皇曾把金錢轉帳到印度的銀行戶口，因此無法追查；大皇一概不同意。 審訊今續。

【案件編號：DCCC 202/24】

上 / 下一篇新聞

涉泄病歷 將軍澳醫院兩顧問級醫生同被捕 院方：收內部投訴後揭發 動機待查
涉泄病歷 將軍澳醫院兩顧問級醫生同被捕 院方：收內部投訴後揭發 動機待查
院方：操刀醫確曾認失誤 稱已糾正 個案交死因庭
院方：操刀醫確曾認失誤 稱已糾正 個案交死因庭
港深穗集群「創新指數」全球居首 孫東：灣區獲認可 主辦方：港頂尖大學多論文盛
港深穗集群「創新指數」全球居首 孫東：灣區獲認可 主辦方：港頂尖大學多論文盛
8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標
8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標
杭州港人電商：港市場細難行「流量經濟」 具誠信優勢可攻英美
杭州港人電商：港市場細難行「流量經濟」 具誠信優勢可攻英美
稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯
稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯
物流署發新指引 採購須做盡職審查 查財務狀况、違規指控等 須驗證文件真偽
物流署發新指引 採購須做盡職審查 查財務狀况、違規指控等 須驗證文件真偽
鑫鼎鑫相關6份採購 標書查核要求不同
鑫鼎鑫相關6份採購 標書查核要求不同
官信納工作表現優異 有極大悔意 衝燈傷途人 P牌督察判社服
官信納工作表現優異 有極大悔意 衝燈傷途人 P牌督察判社服
山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題
山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題
反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續
反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續
9社區客廳獲關愛基金撥2.23億
9社區客廳獲關愛基金撥2.23億
葛民輝乘平治遇車禍無恙
葛民輝乘平治遇車禍無恙
李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播
李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播
工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪
工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪
中區反罪惡拘19人涉販毒、藏武器 最細15歲
中區反罪惡拘19人涉販毒、藏武器 最細15歲
斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫
斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫
港警逃出詐騙園區 警已派員赴柬協助
港警逃出詐騙園區 警已派員赴柬協助
擄商人上車 兩匪綁架勒索罪成車手脫罪
擄商人上車 兩匪綁架勒索罪成車手脫罪
臨街爆水管 水噴演藝學院
臨街爆水管 水噴演藝學院
灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員
灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員
灣區熱搜：廣州「南極」球場 大灣區文體中心交通受考驗
灣區熱搜：廣州「南極」球場 大灣區文體中心交通受考驗
灣區手記：恒大與水／文：尚東美
灣區手記：恒大與水／文：尚東美
【Emily】伙科企研港漫AI畫風 馮志明：唔係取代創作 話可迅速將腦海世界呈現
【Emily】伙科企研港漫AI畫風 馮志明：唔係取代創作 話可迅速將腦海世界呈現
【Emily】15高級公務員去北大「沉浸式學習」一年
【Emily】15高級公務員去北大「沉浸式學習」一年
【Emily】港燈伙環團 帶隊夜探郊園搵動物
【Emily】港燈伙環團 帶隊夜探郊園搵動物
【Emily】75應屆牙科畢業生加入衛署實習
【Emily】75應屆牙科畢業生加入衛署實習
【Emily】建商送暖 「母親的抉擇」服務中心大改造
【Emily】建商送暖 「母親的抉擇」服務中心大改造